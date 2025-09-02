Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas.

Tras la suspensión por las intensas lluvias del fin de semana, Aguas y Saneamiento Mendoza (Aysam) confirmó la realización de un nuevo corte de agua que afectará a varias zonas del Gran Mendoza . El procedimiento comenzará el sábado 6 de septiembre a las 3.3 0 y se estima que podría extenderse entre 24 y 48 horas .

Aysam aprovechará la ventana de tiempo para instalar un caudalímetro en la planta potabilizadora y realizar otras mejoras en la planta de Luján II.

En tanto, desde la Dirección de Hidráulica confirmaron que, por el momento, los trabajos en el Dique de Potrerillos no se realizarán. "Aún no hay fecha establecida para la limpieza", informaron.

El corte de agua tiene que ver con trabajos de mantenimiento.

Corte de agua: éstas zonas se verán afectadas

El corte de agua impactará varias zonas del Gran Mendoza, entre ellas se destacan:

Ciudad: La Favorita.

Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña.

Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y algunas zonas de Villa Nueva.

Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III.

Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.

Recomendaciones para la población

Frente a este corte programado, desde Aysam se solicitó a la población hacer un uso racional del suministro mientras duren los trabajos. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener una reserva de agua potable.

Preservar el agua del tanque domiciliario y usarla con moderación.

Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.

corte de agua potable.webp Corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas.

Para cualquier actualización sobre el estado del servicio y la finalización del corte, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación de Aysam.