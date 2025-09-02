Argentina registró 164 femicidios en 2025 y Mendoza se ubicó entre las provincias más afectadas

En lo que va de 2025, 164 mujeres fueron víctimas de femicidio en la Argentina , según un informe del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”. El relevamiento, que abarca del 1 de enero al 31 de agosto, expone una realidad alarmante : en el país se comete un femicidio cada 36 horas.

Los datos fueron obtenidos a partir del análisis de medios de comunicación de todo el territorio nacional, por lo que la cifra podría ser aún mayor. Solo en agosto se registraron 15 femicidios y, en paralelo, 264 intentos de asesinato vinculados a la violencia de género .

El informe detalla que el 15% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa , mientras que el 10% contaba con alguna medida de protección judicial. También señala que 14 de los agresores pertenecían a las fuerzas de seguridad y que la mayoría eran parejas (42%) o exparejas (29%) de las víctimas.

"Estos problemas estructurales que impactan en el incremento de los femicidios, tiene que ver con los fuertes discursos de odio. Además, frente a la desaparición del Ministerio de la Mujer, se creyó que todas las acciones ligadas a la prevención y a los abordajes por violencia de género, también quedaron desaparecidos", afirmó a Sitio Andino Luisina Blanco, coordinadora del Observatorio Mumalá de Mendoza.

En lo que va de 2025, 164 mujeres fueron víctimas de femicidio en la Argentina

Y agregó: "Tenemos fuertemente naturalizadas todas las prácticas machistas en contextos donde los discursos de odio exacerban todas las manifestaciones de la violencia. Creemos que esto ha impactado fuertemente a la escalonada violencia".

Mendoza entre las provincias más afectadas por los femicidios

En cuanto a la distribución geográfica, las provincias con mayor índice de femicidios en relación con su población son Chaco, Salta, Santa Cruz, Neuquén, Misiones, Tierra del Fuego, Río Negro, La Rioja, Jujuy y Mendoza.

Respecto a las modalidades de los crímenes, el 24,4% fue con arma de fuego, el 22% con arma blanca, el 19,5% por asfixia, el 13,4% a golpes, el 6,1% mediante quemaduras, mientras que en el 14,6% de los casos no se registraron datos.

El impacto en las familias es devastador: hasta el 31 de agosto, 133 niños y niñas quedaron sin sus madres por hechos de violencia machista.

marcha niunamenos, ni una menos, mendoza, junio - 519749 Luisina Blanco destacó que los gobiernos y la justicia tienen que estar más cerca de las mujeres Foto: Cristian Lozano

"La ausencia de la implementación de la ESI, es un factor que históricamente ha sido protector, ya que sensibiliza y visibiliza a los niños con lo que está sucediendo en sus hogares. Las escuelas son espacios amigables para solicitar ayuda", aseguró Blanco.

Por otra parte, Luisina Blanco destacó que los gobiernos y la justicia tienen que estar más cerca de las mujeres. "Para que haya un impacto real en la disminución de los femicidios, tienen que haber políticas económicas que aumenten la protección de las mujeres".

Desde el Observatorio advirtieron: “Denunciamos, una vez más, el vaciamiento del Estado que impulsa esta gestión. La eliminación sistemática de programas destinados a garantizar derechos y brindar protección a las víctimas de violencia de género no solo desmantela las políticas de cuidado, sino que agrava mes a mes la situación de miles de mujeres y diversidades”.