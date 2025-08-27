Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Los informes preliminares de la necropsia realizada al cuerpo de Rocío Maricel Collado (31), la docente víctima de un femicidio en San Rafael, indicaron que la mujer murió asfixiada, por lo que los investigadores creen que la fémina fue decapitada y apuñalada luego de estar fallecida.
Así lo estableció un informe inicial del Cuerpo Médico Forense que llegó a manos del fiscal Iván Ábalos en la mañana de este miércoles.
Yunes se presentó en la Policía para denunciar que su exmujer “había desaparecido”. Sin embargo, fue aprehendido de inmediato, ya que presentaba manchas de sangre en su ropa. Tras la detención, el fiscal Iván Ábalos ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada en calle Independencia al 1.600.
En el lugar, se encontraron otras manchas hemáticas, lo que derivó en una investigación más profunda sobre el hombre y en la búsqueda de la camioneta. Horas más tarde, el vehículo fue hallado y en su interior estaba el cuerpo de la víctima, envuelto en una sábana.