San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.

Los informes preliminares de la necropsia realizada al cuerpo de Rocío Maricel Collado (31), la docente víctima de un femicidio en San Rafael, indicaron que la mujer murió asfixiada , por lo que los investigadores creen que la fémina fue decapitada y apuñalada luego de estar fallecida.

Así lo estableció un informe inicial del Cuerpo Médico Forense que llegó a manos del fiscal Iván Ábalos en la mañana de este miércoles.

En ese sentido, los detectives esperan que el agresor, Yamil Yunes, reciba el alta médica para notificarle su acusación penal, la cual será por femicidio.

Los sabuesos aseguraron que el estado de salud del hombre no afecta su responsabilidad penal, y deberá afrontar una causa penal por femicidio, lo cual lo puede llevar a una condena a prisión perpetua.

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

La brutalidad del femicidio ocurrido en San Rafael sorprendió a los propios investigadores. Es que el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca y también había sido decapitado.

femicidio, San Rafael, rocío maricel collado Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.

Sin embargo, desde un primer momento se sospechaba que esas heridas, posiblemente, eran post mortem y ahora, el informe preliminar de la necropsia, lo confirmó.

La docente fue asfixiada hasta morir, en tanto que luego del fallecimiento, el hombre se “ensañó” con el cuerpo.

En este sentido, los peritos indicaron que el agresor, en todo momento, habría sido consciente de sus actos. Esto debido a la información que surgió sobre sus problemas psiquiátricos.

Yunes, que fue sorprendido bajo efectos de estupefacientes (dopado), quedó alojado en un hospital hasta que se recupere. Cuando sea dado de alta, será imputado formalmente por femicidio.

Yunes se presentó en la Policía para denunciar que su exmujer “había desaparecido”. Sin embargo, fue aprehendido de inmediato, ya que presentaba manchas de sangre en su ropa. Tras la detención, el fiscal Iván Ábalos ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada en calle Independencia al 1.600.

En el lugar, se encontraron otras manchas hemáticas, lo que derivó en una investigación más profunda sobre el hombre y en la búsqueda de la camioneta. Horas más tarde, el vehículo fue hallado y en su interior estaba el cuerpo de la víctima, envuelto en una sábana.