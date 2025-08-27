Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

El Cuerpo Médico Forense dio a conocer un informe preliminar sobre el femicidio de Rocío Collado en San Rafael.

San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.

San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.

 Por Pablo Segura

Los informes preliminares de la necropsia realizada al cuerpo de Rocío Maricel Collado (31), la docente víctima de un femicidio en San Rafael, indicaron que la mujer murió asfixiada, por lo que los investigadores creen que la fémina fue decapitada y apuñalada luego de estar fallecida.

Así lo estableció un informe inicial del Cuerpo Médico Forense que llegó a manos del fiscal Iván Ábalos en la mañana de este miércoles.

Lee además
Omar Félix lamentó la muerte de la docente en San Rafael y exigió justicia
Presunto femicidio

Omar Félix lamentó la muerte de la docente en San Rafael y exigió justicia
El departamento de San Rafael se encuentra conmocionado tras el femicidio﻿
Su expareja está detenida

Esta es la principal hipótesis del femicidio de la docente en San Rafael

En ese sentido, los detectives esperan que el agresor, Yamil Yunes, reciba el alta médica para notificarle su acusación penal, la cual será por femicidio.

Los sabuesos aseguraron que el estado de salud del hombre no afecta su responsabilidad penal, y deberá afrontar una causa penal por femicidio, lo cual lo puede llevar a una condena a prisión perpetua.

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

La brutalidad del femicidio ocurrido en San Rafael sorprendió a los propios investigadores. Es que el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca y también había sido decapitado.

femicidio, San Rafael, rocío maricel collado
Rocio Collado ten&iacute;a 31 a&ntilde;os cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el s&eacute;ptimo femicidio del a&ntilde;o.

Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.

Sin embargo, desde un primer momento se sospechaba que esas heridas, posiblemente, eran post mortem y ahora, el informe preliminar de la necropsia, lo confirmó.

La docente fue asfixiada hasta morir, en tanto que luego del fallecimiento, el hombre se “ensañó” con el cuerpo.

En este sentido, los peritos indicaron que el agresor, en todo momento, habría sido consciente de sus actos. Esto debido a la información que surgió sobre sus problemas psiquiátricos.

Yunes, que fue sorprendido bajo efectos de estupefacientes (dopado), quedó alojado en un hospital hasta que se recupere. Cuando sea dado de alta, será imputado formalmente por femicidio.

Yunes se presentó en la Policía para denunciar que su exmujer “había desaparecido”. Sin embargo, fue aprehendido de inmediato, ya que presentaba manchas de sangre en su ropa. Tras la detención, el fiscal Iván Ábalos ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada en calle Independencia al 1.600.

En el lugar, se encontraron otras manchas hemáticas, lo que derivó en una investigación más profunda sobre el hombre y en la búsqueda de la camioneta. Horas más tarde, el vehículo fue hallado y en su interior estaba el cuerpo de la víctima, envuelto en una sábana.

Temas
Seguí leyendo

Femicidio en San Rafael: hallaron sin vida a una docente y su pareja es el principal sospechoso

Mega operativo policial por un posible femicidio en San Rafael

Los tres casos que quedaron impunes en un juicio por jurado en Mendoza y generaron polémica

Definen si continúa preso el acusado de intento de femicidio en Ciudad

El párroco de Real del Padre reclamó tras el robo en el Colegio Sagrada Familia

Pasó en General Alvear, le robaron un taladro, frazadas y hasta los perritos de un mes de vida

Un intento de desalojo en Las Heras derivó en un atrincheramiento

Cayó una pareja acusada de vender droga en una casa de Las Heras

LO QUE SE LEE AHORA
El vuelco causó preocupación en transeúntes de esa zona de Guaymallén. 
no hubo heridos graves

Milagro en Guaymallén: llevaban a su hijo al Notti, volcaron y se salvaron

Las Más Leídas

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
Llega la tormenta de Santa Rosa

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

El departamento de San Rafael se encuentra conmocionado tras el femicidio﻿
Su expareja está detenida

Esta es la principal hipótesis del femicidio de la docente en San Rafael

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza.
Educación

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza

San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Los investigadores intentan determinar si desde Panamá realizó otro viaje
Habría viajado a Panamá

La misteriosa fuga de Cristian Olguín, el dueño de Megatecnología acusado de estafas millonarias

Te Puede Interesar

Las exportaciones de la minería argentina alcanzan un récord en el primer semestre de 2025
Comercio Exterior

Las exportaciones de la minería argentina alcanzan un récord en el primer semestre de 2025

Por Marcelo López Álvarez
San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Por Pablo Segura
Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
Llega la tormenta de Santa Rosa

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

Por Celeste Funes