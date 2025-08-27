Un intento de desalojo en Las Heras derivó en un atrincheramiento

Un intento de desalojo por parte del personal policial para un grupo familiar que, presuntamente, había ocupado ilegalmente una casa, derivó en el atrincheramiento de una mujer por lo que personal policial despliega un importante operativo para intentar que la fémina deponga su accionar, lo que ocurrió al menos dos horas después.

El procedimiento se inició cerca de las 9.30 en calle Valle Grande y Padre Llorens, en el barrio Sargento Cabral de Las Heras , y según fuentes policiales la mujer tendría problemas psiquiátricos, por lo que amenazó, con una tijera, agredir a personal policial y autolesionarse. Cerca de las 11.30, decidió entregarse.

Según fuentes policiales, todo se inició cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Las Heras se presentó en una casa con una orden judicial de desalojo .

Pero a partir de ese momento comenzaron los problemas. La mujer que vive allí comenzó a amenazar con suicidarse y luego, empuñando una tijera, se la apoyó en el cuello y amenazó con autolesionarse.

Entonces, por el contexto, la policía decidió darle intervención al Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros. Los efectivos indicaron que la mujer estaba obstruyendo la puerta de ingreso, por lo que se iniciaron las negociaciones para que deponga su accionar.

Como primera medida, los uniformados solicitaron el corte de suministro de gas, en tanto que familiares de la mujer aseguraron que tiene problemas psiquiátricos, por lo que también se le dio intervención a especialistas en esa área.

Tras ser reducida, la mujer fue trasladada a un centro asistencial, en tanto que el personal policial realizó el procedimiento de desalojo.