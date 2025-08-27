Tensión

Un intento de desalojo en Las Heras derivó en un atrincheramiento

Importante despliegue policial por un atrincheramiento originado tras una orden de desalojo en una casa de Las Heras.

Operativo especial del GRIS tras un intento de desalojo en Las Heras.

Operativo especial del GRIS tras un intento de desalojo en Las Heras.

 Por Pablo Segura

Un intento de desalojo por parte del personal policial para un grupo familiar que, presuntamente, había ocupado ilegalmente una casa, derivó en el atrincheramiento de una mujer por lo que personal policial despliega un importante operativo para intentar que la fémina deponga su accionar, lo que ocurrió al menos dos horas después.

El procedimiento se inició cerca de las 9.30 en calle Valle Grande y Padre Llorens, en el barrio Sargento Cabral de Las Heras, y según fuentes policiales la mujer tendría problemas psiquiátricos, por lo que amenazó, con una tijera, agredir a personal policial y autolesionarse. Cerca de las 11.30, decidió entregarse.

Lee además
Rubén, cartonero de General Alvear sufrió un robo en su domicilio. video
Inseguridad y vulnerabilidad

Pasó en General Alvear, le robaron un taladro, frazadas y hasta los perritos de un mes de vida
San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Un intento de desalojo en Las Heras derivó en un atrincheramiento

Según fuentes policiales, todo se inició cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Las Heras se presentó en una casa con una orden judicial de desalojo.

Pero a partir de ese momento comenzaron los problemas. La mujer que vive allí comenzó a amenazar con suicidarse y luego, empuñando una tijera, se la apoyó en el cuello y amenazó con autolesionarse.

Entonces, por el contexto, la policía decidió darle intervención al Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros. Los efectivos indicaron que la mujer estaba obstruyendo la puerta de ingreso, por lo que se iniciaron las negociaciones para que deponga su accionar.

Como primera medida, los uniformados solicitaron el corte de suministro de gas, en tanto que familiares de la mujer aseguraron que tiene problemas psiquiátricos, por lo que también se le dio intervención a especialistas en esa área.

Tras ser reducida, la mujer fue trasladada a un centro asistencial, en tanto que el personal policial realizó el procedimiento de desalojo.

Temas
Seguí leyendo

Cayó una pareja acusada de vender droga en una casa de Las Heras

Grave accidente vial complicó el tránsito en plena Ciudad de Mendoza

Milagro en Guaymallén: llevaban a su hijo al Notti, volcaron y se salvaron

Omar Félix lamentó la muerte de la docente en San Rafael y exigió justicia

Esta es la principal hipótesis del femicidio de la docente en San Rafael

Videos y fotos: la aplanadora que destruyó 5 mil celulares de las cárceles de Mendoza

Un incendio en General Alvear afectó una casa y provocó un corte de ruta

La misteriosa fuga de Cristian Olguín, el dueño de Megatecnología acusado de estafas millonarias

LO QUE SE LEE AHORA
San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Las Más Leídas

El departamento de San Rafael se encuentra conmocionado tras el femicidio﻿
Su expareja está detenida

Esta es la principal hipótesis del femicidio de la docente en San Rafael

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
Llega la tormenta de Santa Rosa

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza.
Educación

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza

San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Los investigadores intentan determinar si desde Panamá realizó otro viaje
Habría viajado a Panamá

La misteriosa fuga de Cristian Olguín, el dueño de Megatecnología acusado de estafas millonarias

Te Puede Interesar

Las exportaciones de la minería argentina alcanzan un récord en el primer semestre de 2025
Comercio Exterior

Las exportaciones de la minería argentina alcanzan un récord en el primer semestre de 2025

Por Marcelo López Álvarez
San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Por Pablo Segura
Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
Llega la tormenta de Santa Rosa

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

Por Celeste Funes