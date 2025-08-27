Barrio santa teresita

Cayó una pareja acusada de vender droga en una casa de Las Heras

La policía realizó un allanamiento en Las Heras, donde secuestró una importante cantidad de droga que iba a ser comercializada.

Parte de la droga hallada en el domicilio de Las Heras.&nbsp;

Parte de la droga hallada en el domicilio de Las Heras. 

 Por Pablo Segura

Una pareja que era investigada por venta y acopio de droga en Las Heras, fue detenida este martes tras un allanamiento en una vivienda donde los efectivos lograron secuestrar una importante cantidad de cocaína, tanto fraccionada como en un trozo y también dinero en efectivo que sería producto del comercio de esos estupefacientes.

La medida se realizó en el barrio Santa Teresita de Las Heras en el marco de una investigación por venta de droga, sobre todo, en pequeñas cantidades.

Lee además
importante secuestro de estupefacientes tras un operativo de policia federal
allanamientos en el gran mendoza

Importante secuestro de estupefacientes tras un operativo de Policía Federal
Detienen a El Loco en San Carlos, un delincuente vinculado al Kaka Martínez
Los detalles del operativo

Narcomenudeo, allanamiento y detención: cayó un delincuente vinculado al "Kaka" en San Carlos

Los acusados, de quienes no se dieron a conocer sus identidades, quedaron detenidos en la U32 de Tribunales Federales y en las próximas horas serán notificados de la acusación en su contra que, presuntamente, sería por tenencia y comercio de droga.

Allanamiento por venta de droga en Las Heras

Según informó el Ministerio de Seguridad, la investigación se inició por una denuncia anónima por venta de droga en una casa del barrio Santa Teresita de Las Heras.

Secuestro cocaina trozo
El trozo de cocaína de casi 200 gramos incautados en el operativo anti droga.

El trozo de cocaína de casi 200 gramos incautados en el operativo anti droga.

La policía realizó las averiguaciones correspondientes y tras verificar la veracidad de la denuncia, ordenó un allanamiento.

La medida se realizó este martes por la tarde, momento en el que efectivos de investigaciones requisaron el domicilio y encontraron 22 envoltorios de cocaína, como así también un trozo de la misma sustancia por casi 200 gramos.

Además, los detectives incautaron un celular, una balanza digital y recortes de papel utilizado para el fraccionamiento de la droga. En tanto que, además, secuestraron unos $50.000 en efectivo.

Los sospechosos quedaron detenidos, en tanto que todos los objetos mencionados fueron incautados, con el objetivo de que queden a disposición del avance de la pesquisa.

Días atrás, la Policía Federal también realizó un operativo especial por venta de droga en la provincia y algunos de los allanamientos fueron en Las Heras.

Temas
Seguí leyendo

Allanamientos masivos por venta de estupefacientes en la Provincia de Mendoza

Grave accidente vial complicó el tránsito en plena Ciudad de Mendoza

Milagro en Guaymallén: llevaban a su hijo al Notti, volcaron y se salvaron

Omar Félix lamentó la muerte de la docente en San Rafael y exigió justicia

Esta es la principal hipótesis del femicidio de la docente en San Rafael

Videos y fotos: la aplanadora que destruyó 5 mil celulares de las cárceles de Mendoza

Un incendio en General Alvear afectó una casa y provocó un corte de ruta

La misteriosa fuga de Cristian Olguín, el dueño de Megatecnología acusado de estafas millonarias

LO QUE SE LEE AHORA
El vuelco causó preocupación en transeúntes de esa zona de Guaymallén. 
no hubo heridos graves

Milagro en Guaymallén: llevaban a su hijo al Notti, volcaron y se salvaron

Las Más Leídas

La víctima del femicidio fue identificada como Rocío Maricel Collado
Conmoción

Femicidio en San Rafael: hallaron sin vida a una docente y su pareja es el principal sospechoso

El departamento de San Rafael se encuentra conmocionado tras el femicidio﻿
Su expareja está detenida

Esta es la principal hipótesis del femicidio de la docente en San Rafael

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza.
Educación

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza

Científica y policías de investigaciones de San Rafael trabajan en el lugar del hecho.
preocupación

Mega operativo policial por un posible femicidio en San Rafael

Estos son los requisitos de la Municipalidad de Godoy Cruz para acceder a viviendas sociales.
Convocatoria

Estos son los requisitos de la Municipalidad de Godoy Cruz para acceder a viviendas

Te Puede Interesar

El modo campaña queda activado desde este miércoles 27 de agosto, de cara a las elecciones 2025 del 26 de octubre.
CUENTA REGRESIVA

Elecciones 2025: así arranca la campaña política que concentrará la atención durante dos meses en Mendoza

Por Cecilia Zabala
El durazno mendocino, un motor elemental en el desarrollo agrícola local
QUÉ DICEN DESDE EL SECTOR

El durazno mendocino, un motor elemental en el desarrollo agrícola local

Por Soledad Maturano
Accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
no hubo heridos

Grave accidente vial complicó el tránsito en plena Ciudad de Mendoza

Por Pablo Segura