Cayó una pareja acusada de vender droga en una casa de Las Heras

Parte de la droga hallada en el domicilio de Las Heras.

Una pareja que era investigada por venta y acopio de droga en Las Heras, fue detenida este martes tras un allanamiento en una vivienda donde los efectivos lograron secuestrar una importante cantidad de cocaína, tanto fraccionada como en un trozo y también dinero en efectivo que sería producto del comercio de esos estupefacientes.

La medida se realizó en el barrio Santa Teresita de Las Heras en el marco de una investigación por venta de droga, sobre todo, en pequeñas cantidades.

Los acusados, de quienes no se dieron a conocer sus identidades, quedaron detenidos en la U32 de Tribunales Federales y en las próximas horas serán notificados de la acusación en su contra que, presuntamente, sería por tenencia y comercio de droga.

Según informó el Ministerio de Seguridad, la investigación se inició por una denuncia anónima por venta de droga en una casa del barrio Santa Teresita de Las Heras.

Secuestro cocaina trozo El trozo de cocaína de casi 200 gramos incautados en el operativo anti droga.

La policía realizó las averiguaciones correspondientes y tras verificar la veracidad de la denuncia, ordenó un allanamiento.

La medida se realizó este martes por la tarde, momento en el que efectivos de investigaciones requisaron el domicilio y encontraron 22 envoltorios de cocaína, como así también un trozo de la misma sustancia por casi 200 gramos.

Además, los detectives incautaron un celular, una balanza digital y recortes de papel utilizado para el fraccionamiento de la droga. En tanto que, además, secuestraron unos $50.000 en efectivo.

Los sospechosos quedaron detenidos, en tanto que todos los objetos mencionados fueron incautados, con el objetivo de que queden a disposición del avance de la pesquisa.

Días atrás, la Policía Federal también realizó un operativo especial por venta de droga en la provincia y algunos de los allanamientos fueron en Las Heras.