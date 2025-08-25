allanamientos en el gran mendoza

Importante secuestro de estupefacientes tras un operativo de Policía Federal

La Policía Federal realizó allanamientos en Ciudad, Guaymallén y Las Heras, donde secuestraron marihuana, cocaína, éxtasis y MDMA. Hubo seis detenidos.

Por Pablo Segura

La Policía Federal, Delegación Mendoza, realizó una serie de allanamientos en el marco de una investigación por comercio de estupefacientes bajo la modalidad de “delivery” y tras los procedimientos, secuestró una importante cantidad de droga, como así también detuvo a seis personas.

Las medidas se realizaron en distintos inmuebles de Ciudad, Guaymallén y Las Heras, donde fueron apresadas seis personas (tres hombres y tres mujeres), entre las que se encuentra la presunta líder de la organización que funcionaba a través de una plataforma web de mensajería.

Los detalles del operativo

Uno de los allanamientos por venta de estupefacientes que reaizó la Policía Federal en Mendoza. 
Según anunciaron desde la fuerza, la investigación se inició meses atrás al detectarse que existía una banda que comercializaba estupefacientes, por delivery, a través de un grupo de mensajería.

El grupo se hacía llamar “El Permitido” y tras varios meses de trabajo, los investigadores detectaron que el clan era liderado por una mujer.

Esta dirigía y coordinaba las acciones junto a otras cinco personas. Asimismo, se determinó que la banda contaba con seis domicilios en Ciudad, Guaymallén y Las Heras que funcionaban como bocas de expendio.

Cuando los “clientes” solicitaban estupefacientes, de alguna de esas viviendas, alguno de los deliverys concretaba la venta. De esta forma y tras una serie de trabajos de campo, efectivos de la División Unidad Operativa Federal Mendoza realizaron varios allanamientos, logrando la detención de seis personas, entre ellas, la mujer sindicada como líder de la banda.

Parte de la droga incautada en los allanamientos.

Además, incautaron al menos 11 celulares y documentación de interés para la causa, que ahora es tramitada por la justicia federal.

Los seis sospechosos quedaron detenidos en la U32 de Tribunales Federales y en las próximas horas se definirá la situación procesal de estos.

También en Las Heras y Guaymallén, en los últimos días, la Policía de Mendoza realizó varios allanamientos para frenar la venta de estupefacientes en distintos barrios de esos departamentos.

