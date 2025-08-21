operativos simultáneos

Allanamientos masivos por venta de estupefacientes en la Provincia de Mendoza

La Policía Federal realizó varias medidas en el centro, Las Heras y Ciudad en una causa por venta de estupefacientes en la Provincia de Mendoza.

Uno de los allanamientos por venta de estupefacientes que reaizó la Policía Federal en Mendoza. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

En el marco de una extensa investigación judicial por venta de estupefacientes, la Policía Federal Argentina llevó adelante una serie de allanamientos en la provincia de Mendoza, algunos de ellos en inmuebles del microcentro o de conocidos barrios privados, los cuales culminaron con detenidos y el secuestro de cocaína, marihuana y drogas sintéticas.

La causa, dirigida por la fiscal María Eugenia Abihaggle, se centró en una organización dedicada al comercio de estupefacientes bajo la modalidad de “delivery”, con base de operaciones en distintos puntos estratégicos del Gran Mendoza.

Allanamientos en la Provincia de Mendoza por venta de estupefacientes

Los procedimientos fueron ejecutados por la Unidad de Inteligencia Criminal de la División Unidad Operativa Federal Mendoza y comprendieron un total de seis allanamientos simultáneos.

Parte de los operativos se desplegaron en pleno microcentro de la Ciudad, específicamente en calles Vicente Zapata y Salta, zonas de alta circulación, lo que llamó poderosamente la atención de vecinos y comerciantes.

Además, se realizaron allanamientos en viviendas de Las Heras y en un domicilio del barrio privado Dalvian, uno de los sectores más exclusivos de la provincia de Mendoza.

allanamiento policia federal, drogas, quiosco venta cocaína, operativo
Múltiples allanamientos en la Provincia de Mendoza en una causa por venta de estupefacientes.

En todos los lugares se incautaron diferentes tipos de drogas listas para su distribución, junto a balanzas, elementos de fraccionamiento y dinero en efectivo, presuntamente producto de la venta ilegal.

Fuentes judiciales confirmaron que la investigación incluyó compras controladas, lo que permitió reunir pruebas clave sobre la operatoria ilegal. De acuerdo a los investigadores, la red utilizaba la modalidad de “entregas a domicilio” para intentar evadir controles policiales y brindar un servicio rápido a los consumidores.

Los allanamientos concluyeron con la detención de varios sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal. Las autoridades destacaron que la estructura desmantelada no solo operaba en barrios populares de Mendoza, sino también en zonas residenciales de alto poder adquisitivo, lo que refleja la amplitud del mercado de consumo de estupefacientes en la provincia.

La fiscal Abihaggle confirmó que la investigación continuará con el análisis del material secuestrado y no se descartan nuevas detenciones. Mientras tanto, los detenidos enfrentan cargos por infracción a la Ley de Estupefacientes, con penas que podrían superar los 10 años de prisión.

