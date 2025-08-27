Pasó en General Alvear, le robaron un taladro, frazadas y hasta los perritos de un mes de vida

El hecho de inseguridad ocurrió cuando un hombre de 46 años salió de su domicilio en el barrio El Parque de General Alvear dejando la vivienda cerrada con medidas de seguridad y al regresar constató que el cierre perimetral en el costado norte estaba abierto y que la ventana del frente de la vivienda había sido dañada.
Al ingresar, verificó que personas desconocidas sustrajeron un taladro nuevo, una caja de cartón con cuatro frazadas y dos cachorros de raza ovejero, machos, de un mes de edad. La víctima del hecho Rubén, es un trabajador que se gana el pan todos los días, cartonero y junta botellas para subsistir, ante las cámaras de Noticiero Andino, relató lo sucedido.
Respecto al robo, el damnificado contó que; "rompieron el frente de la ventana y entraron a la casa y se llevaron hasta los cachorritos que tenía aquí conmigo, vino la policía, pero más allá de ver y recorrer la zona no hicieron mucho más. No es la primera vez que pasa y por más denuncia que puse nadie hace nada, se ve que la justicia va para algunos y para otros no"
