Uso indebido del fuego

Bomberos de Bowen alertan por incendios intencionales en zonas rurales

El jefe del cuartel recordó que está prohibido usar el fuego como herramienta de limpieza y reclamó mayor conciencia y denuncias.

Los bomberos voluntarios de Bowen y una situación complicada.

Los bomberos voluntarios de Bowen y una situación complicada.

Y además Rodríguez comentó: "El sábado pasado a la noche en calle 16 entre la E y la D hubo un incendio de malezas, 18 hectáreas fueron afectadas, estuvo trabajando con dos dotaciones, que utilizaron mucho las mochilas, en realidad no había ninguna picada. Cuatro horas y media estuvimos apagando el fuego y el día domingo en la mañana fue requerido nuestro apoyo en General Alvear por la calle F al oeste, estuvimos trabajando una hora y 20 y lo pudimos controlar, mientras que en la tarde tuvimos sobre la ruta 188 y la calle 22, estuvimos 1 hora y 30 más, con la afectación 28 hectáreas. Ya por la noche, como a las 20.30 horas, hubo un reencendido de malezas cerca de la calle J, y ya a la medianoche en calle 18 y Ruta 188, donde se encuentra el canal de riego, un nuevo incendio intencional".

"La mayoría de los incendios son de este tipo, siempre pasa lo mismo y nadie toma dimensión de todo lo que afecta, hay una ley que prohíbe utilizar el fuego como herramienta de limpieza, pero nunca se denuncia cuando sucede", agregó Rodríguez

El trabajo incesante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bowen, debido a los incendios intencionales

