Obras en Mendoza: cuáles financia la Nación, cuáles frenó y qué provincias imitaron el modelo de las rutas

Casa Rosada reportó las obras que ejecuta en Mendoza y aquellas que frenó en territorio provincial

Previo a brindar un nuevo informe de gestión ante la Cámara de Diputados , el jefe de Gabinete Guillermo Francos respondió más de 1.300 preguntas por escrito , muchas de las cuales referidas a la provincia de Mendoza. Si bien el foco de interés de la visita del funcionario al Congreso se posó en lo que pudiese decir sobre el escándalo en Discapacidad, una buena porción de las consultas se centró en la obra pública , una de las áreas que más sufrió el ajuste de Javier Milei .

El funcionario, a través de los distintos organismos, dio detalles de los proyectos de infraestructura que la Nación ejecuta en Mendoza , los que suspendió , los que están paralizados , los que transfirió a la Provincia y qué jurisdicciones firmaron convenios para hacerse cargo del mantenimiento y reparación de rutas federales, tal como ocurrió en el plano local con algunos tramos de las rutas 7, 40 y 143 .

La semana pasada, Milei ganó tiempo y logró que se postergara el tratamiento en Diputados del proyecto para modificar la distribución de lo recaudado por el impuesto a los combustibles , promovido por los gobernadores.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos brindó su quinto informe de gestión ante el Congreso, desde que ocupa el cargo.

El oficialismo nacional, con el respaldo de algunos mandatarios (Alfredo Cornejo, entre ellos) , presentó una contrapropuesta , que podría ser l a llave para evitar un nuevo veto presidencial y, al mismo tiempo, garantizar a las provincias mayores ingresos por coparticipación .

Si bien la iniciativa mileísta prevé transferencias más acotadas que el plan motorizado por los gobernadores, la amenaza de un veto en caso de insistir con el texto original empujaría a varios mandatarios a bajar sus expectativas y aceptar la alternativa nacional.

Frente a ese escenario, y bajo denuncias de retención de recursos provinciales para sostener el superávit fiscal, Casa Rosada presentó un detalle de las obras que financia con los fondos del impuesto a los combustibles. Particularmente en Mendoza, las labores son las siguientes:

Ruta Nacional 7 : reparación y mantenimiento, tramo kilómetro 871 a kilómetro 965.

: reparación y mantenimiento, tramo kilómetro 871 a kilómetro 965. Señalamiento horizontal y vertical en rutas nacionales de Mendoza.

nacionales de Mendoza. Ruta Nacional 146 : bacheo y carpeta asfáltica. Kilómetros 221 a 336.

: bacheo y carpeta asfáltica. Kilómetros 221 a 336. Ruta Nacional 40: reconstrucción losas de hormigón en empalme con Ruta 7 (Jocolí).

(En ninguno de los casos se detallan importes)

En cuanto a los fondos transferidos a Mendoza en concepto de recaudación de Impuesto a los Combustibles Líquidos, a agosto de 2025, el Ministerio de Economía brindó el siguiente detalle:

Por otra parte, se informó que la Dirección Nacional de Vialidad está ejecutando el Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI), que contempla el mantenimiento de rutas nacionales y pasos internacionales afectados por inclemencias meteorológicas. Dentro de ese programa, en Mendoza se intervienen 1.118,14 kilómetros, con un presupuesto estimado de $877 millones, y la afectación de 53 equipos (maquinaria) y 102 trabajadores del organismo.

Qué otras provincias, además de Mendoza, se harán cargo del mantenimiento de rutas nacionales

En mayo de este año, el Gobierno de Mendoza firmó un convenio con Vialidad Nacional para disponer fondos propios para la ejecución de obras de conservación, mejoramiento y mantenimiento integral de más de 200 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan territorio provincial. El anuncio generó cuestionamientos, e incluso una denuncia penal del peronismo. El Ejecutivo justificó la medida, en base a que se previó un esquema de recuperación de lo invertido vía peajes, y que otras jurisdicciones firmaron acuerdos de similares características.

El documento oficial especifica que Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Juan, Chubut y Neuquén avanzaron con adendas semejantes a la que rubricó la gestión de Cornejo. En tanto que Jujuy y la capital neuquina se encuentran en tratativas para cerrar acuerdos en el mismo sentido.

Lo cierto es que de esos compromisos, el más parecido al firmado en Mendoza es el que selló la provincia de Neuquén. La vecina jurisdicción aceptó la concesión de la Autovía Norte por veinte años. Para recuperar la inversión, la administración de Rolando Figueroa instalará sistemas de peajes una vez finalizadas las obras.

Por su parte, en Tierra del Fuego y Santa Cruz se convino que las provincias ejecuten los trabajos y Vialidad reintegre tras la presentación de certificados de obras. Ambas denuncian demoras en los pagos. En tanto que Chubut arregló llevar a cabo las labores en rutas nacionales, a cambio de cancelación de deudas que mantiene con la Nación.

Otras obras que ejecuta la Nación en la provincia de Mendoza y las que suspendió

Las distintas dependencias detallaron las obras que la Administración Pública Nacional lleva adelante en territorio mendocino, así como las que decidió suspender y/o cancelar. Asimismo, aquellas que fueron transferidas a la Provincia para que sean completadas con financiamiento propio.

Obras de agua y saneamiento

Obras de Vivienda

Obras viales

Gasoducto del Sur

