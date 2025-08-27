Guillermo Francos enfrenta a la oposición en Diputados, en medio del escándalo en el Gobierno Nacional.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , se presentará este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para informar sobre la marcha de la gestión, en medio de los escándalos en el Gobierno Nacional por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la falla de controles para prevenir la tragedia del fentanilo contaminado .

La exposición del ministro coordinador será a partir del mediodía y se da en un momento de extrema tensión y expectativa por las respuestas que pueda dar ante los revuelos que estallaron puertas adentro de la Casa Rosada . Está previsto que le realicen más de 1.300 preguntas formuladas por los distintos bloques de la oposición.

Presunta corrupción Milei desafió a la oposición en un acto público: "No me importa el daño que puedan hacerme"

La sesión de este miércoles se tratará del tercer informe de gestión ante la Cámara baja y el quinto desde que Francos asumió el cargo en agosto de 2024. En esta oportunidad estará marcada por el impacto de esos escándalos, a los que se suma el de la criptomoneda $Libra .

Los audios de Diego Spagnuolo , ex titular de la ANDIS y quien fuera abogado y amigo personal del presidente Javier Milei , y en los que ventila con bastante precisión una trama de corrupción vinculada a pedido de coimas a laboratorios , afectan a la propia hermana del presidente, Karina Milei , y calaron hondo en la Casa Rosada.

La Justicia federal encontró y allanó la casa de Spagnuolo, tras la filtración. Durante el procedimiento, realizado en Pilar, le secuestraron dos celulares y una máquina de contar billetes, además de dinero en efectivo. El operativo formó parte de una serie de 15 allanamientos que incluyeron a la sede de la Andis, a la droguería Suizo Argentina y a domicilios de empresarios sospechados. En uno de ellos, la Policía interceptó a Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería, cuando intentaba irse de Nordelta con 266.000 dólares en sobres, $7 millones, su pasaporte y un celular. Mientras tanto, la Andis quedó intervenida y el Ejecutivo designó a Alejandro Alberto Vilches al frente del organismo.

El presidente Javier Milei, en el acto de presentación de candidatos de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, evitó referirse a la polémica por las presuntas coimas en la Agencia y respaldó a su hermana Karina Milei.

En un pasaje central del discurso, Milei dedicó elogios a su hermana, en medio de las sospechas por presuntas coimas en el área de Discapacidad, tras la difusión de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo.

La crisis del Fentanilo que salpica al Gobierno Nacional

Otro de los escándalos que involucra al Gobierno es la tragedia por el fentanilo contaminado que se cobró alrededor de un centenar de víctimas. El Ejecutivo desplazó a segundas líneas, aunque el caso está lejos de cerrarse y promete escalar a medida que la Justicia investigue los hechos.

El fentanilo es un potente opioide sintético que se utiliza principalmente para el control del dolor. Es significativamente más potente que la morfina y se suele recetar a pacientes con malestares intensos. Este fármaco analgésico se suele presentar de diversas maneras, como parches, pastillas y soluciones inyectables, lo que lo hace versátil para las necesidades médicas actuales.

En el país se registraron más de 96 muertes por fentanilo contaminado en Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca; y se investiga si hay más casos no registrados. El laboratorio apuntado es HLB Pharma, que distribuía fentanil. Fuente: NA.