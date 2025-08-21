La oposición celebra con la criptomoneda Libra otro triunfo contra el Gobierno

Otro triunfo de la oposición contra el Gobierno por el caso la criptomoneda $Libra.

En otro revés para el Gobierno Nacional en la mega sesión del miércoles, la oposición logró aprobar en la Cámara baja el proyecto de resolución que le permitirá tomar el control de la comisión investigadora del escándalo por la criptomoneda $Libra , cuyo funcionamiento había quedado empantanado.

Se aprobó con 138 votos de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, mientras que La Libertad Avanza, el PRO y un sector de la UCR juntaron 91 votos en contra, con siete abstenciones.

El funcionamiento de dicha comisión había quedado empantanado ante la imposibilidad de elegir a sus autoridades . La nueva iniciativa opositora , una suerte de fe de erratas del proyecto original, establece una metodología concreta y precisa para desempatar cuando se traba la votación, como sucedió durante meses.

El 14 de febrero, Milei publicó en su cuenta de X la promoción de la criptomoneda $Libra , cuyo valor se disparó hasta los 5 dólares pero luego se desplomó, lo que lo dejó envuelto en un presunto caso de estafa, ya que generó le pérdidas millonarias de las personas que habían invertido.

Los creadores de esa moneda digital se retiraron del proyecto días después, luego de quedarse con los fondos, y los damnificados calificaron el hecho como una "estafa virtual", conocida como rug pull.

De esta hipótesis se desprende un arco grande de delitos a investigar como negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, mal desempeño, fraude a la administración pública y violación a la Ley de Ética Pública, no solo hacia el Presidente, sino también a la secretaria general, Karina Milei.

Comisión investigadora por el caso de la criptomoneda $Libra

Tras aprobarse la resolución en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, la comisión investigadora funcionará de la siguiente manera:

Cuando hay empate de votos para dos o más candidatos, la presidencia quedará en manos de aquel que fue respaldado por el conjunto de bloques con más bancas en el pleno. En tanto, la vicepresidencia recaerá en el candidato que quedó segundo en ese recuento, y la secretaría le corresponderá al mismo grupo de bloques que designó al presidente de la comisión.

La comisión tendrá plazo hasta el 10 de noviembre para presentar el informe con los resultados de la investigación.

Al conformarse la integración de la comisión meses atrás, habían quedado parados dos bandos muy definidos con 14 integrantes cada uno, por lo que fue imposible designar un presidente.

Mientras que los bloques de la oposición insistieron con la postulación de la peronista Sabrina Selva, el oficialismo y sus bloques satélites propusieron al presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, pese a que el libertario había votado en contra de la creación misma de la comisión.

La comisión no pudo funcionar operativamente para cumplir su propósito de investigar y elaborar informes en base a esas pesquisas. Para la oposición, eso se debió a la obstrucción sistemática que aplicó el oficialismo durante meses. Los oficialistas, por su parte, consideraron que la comisión quedó caduca porque se cumplió el plazo de tres meses que tenía para presentar los resultados de la investigación.