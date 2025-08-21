Congreso

La oposición celebra con la criptomoneda Libra otro triunfo contra el Gobierno

La oposición logró aprobar el proyecto de resolución que le permitirá tomar el control de la comisión investigadora del caso de la criptomoneda $Libra.

Otro triunfo de la oposición contra el Gobierno por el caso la criptomoneda $Libra.

Otro triunfo de la oposición contra el Gobierno por el caso la criptomoneda $Libra.

 Por Florencia Martinez del Rio

En otro revés para el Gobierno Nacional en la mega sesión del miércoles, la oposición logró aprobar en la Cámara baja el proyecto de resolución que le permitirá tomar el control de la comisión investigadora del escándalo por la criptomoneda $Libra, cuyo funcionamiento había quedado empantanado.

Se aprobó con 138 votos de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, mientras que La Libertad Avanza, el PRO y un sector de la UCR juntaron 91 votos en contra, con siete abstenciones.

Lee además
Juan Grabois reveló que la Justicia halló 500 mil dólares de la estafa $Libra y apunta a un youtuber libertario
Polémica

La Justicia halló 500 mil dólares de la cripto $Libra y apuntan a un youtuber libertario
El Congreso avanza con la investigación sobre Javier y Karina Milei video
Congreso nacional

Investigación cripto $Libra: otra movida de la oposición en el Congreso incomoda a Milei

El funcionamiento de dicha comisión había quedado empantanado ante la imposibilidad de elegir a sus autoridades. La nueva iniciativa opositora, una suerte de fe de erratas del proyecto original, establece una metodología concreta y precisa para desempatar cuando se traba la votación, como sucedió durante meses.

Los creadores de esa moneda digital se retiraron del proyecto días después, luego de quedarse con los fondos, y los damnificados calificaron el hecho como una "estafa virtual", conocida como rug pull.

image
Javier Milei publicó en su cuenta de X la promoción de la criptomoneda $Libra.

Javier Milei publicó en su cuenta de X la promoción de la criptomoneda $Libra.

De esta hipótesis se desprende un arco grande de delitos a investigar como negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, mal desempeño, fraude a la administración pública y violación a la Ley de Ética Pública, no solo hacia el Presidente, sino también a la secretaria general, Karina Milei.

Comisión investigadora por el caso de la criptomoneda $Libra

Tras aprobarse la resolución en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, la comisión investigadora funcionará de la siguiente manera:

  • Cuando hay empate de votos para dos o más candidatos, la presidencia quedará en manos de aquel que fue respaldado por el conjunto de bloques con más bancas en el pleno. En tanto, la vicepresidencia recaerá en el candidato que quedó segundo en ese recuento, y la secretaría le corresponderá al mismo grupo de bloques que designó al presidente de la comisión.
  • La comisión tendrá plazo hasta el 10 de noviembre para presentar el informe con los resultados de la investigación.

Al conformarse la integración de la comisión meses atrás, habían quedado parados dos bandos muy definidos con 14 integrantes cada uno, por lo que fue imposible designar un presidente.

Mientras que los bloques de la oposición insistieron con la postulación de la peronista Sabrina Selva, el oficialismo y sus bloques satélites propusieron al presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, pese a que el libertario había votado en contra de la creación misma de la comisión.

La comisión no pudo funcionar operativamente para cumplir su propósito de investigar y elaborar informes en base a esas pesquisas. Para la oposición, eso se debió a la obstrucción sistemática que aplicó el oficialismo durante meses. Los oficialistas, por su parte, consideraron que la comisión quedó caduca porque se cumplió el plazo de tres meses que tenía para presentar los resultados de la investigación.

Temas
Seguí leyendo

Alfredo Cornejo y Luis Petri activaron el modo campaña: "Es libertad o kirchnerismo"

Los gobernadores lograron la distribución automática de los ATN

Petri y Cornejo presentan todos los candidatos de la alianza libertaria radical

Cambio de huso horario: Diputados dio media sanción a la iniciativa del mendocino Julio Cobos

Javier Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de los audios de supuestas coimas

Trabajadores de dependencias estatales se movilizarán al Senado para solicitar acompañamiento

Cornejo se distanció de Petri en su paso por Buenos Aires

En disconformidad con LLA, diputados de Mendoza, San Luis, Buenos Aires y Formosa armaron un nuevo bloque

LO QUE SE LEE AHORA
El proyecto para modificar el huso horario de Argentina avanzó en el Congreso. Ahora resta la sanción de Senadores.
Hora oficial

Cambio de huso horario: Diputados dio media sanción a la iniciativa del mendocino Julio Cobos

Las Más Leídas

La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Este jueves 21 de agosto se presenta con mal tiempo en la alta montaña.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto

Daños en árboles de San Rafael. video
Modificación del sistema de poda

Alarma en San Rafael por daños irreversibles en el arbolado público

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo encabezó la presentación de las listas de candidatos para estas elecciones 2025. video
Presentación de candidatos

Alfredo Cornejo y Luis Petri activaron el modo campaña: "Es libertad o kirchnerismo"

Por Cecilia Zabala
Reanudaron el traslado del reactor de IMPSA hacia YPF y ya se sabe cuándo finalizará.
Megaoperativo por el "titán"

Reanudaron el traslado del reactor de IMPSA y ya se sabe cuándo llegará a YPF

Por Florencia Martinez del Rio
Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas.
Alerta

Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas

Por Natalia Mantineo