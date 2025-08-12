investigación

Fentanilo contaminado: ya son más de 90 las víctimas fatales

La muerte de personas por la inoculación de fentanilo sufrió este martes una nueva suba. Se investiga si podrían existir más víctimas

Por Sitio Andino Sociedad

Este martes se confirmó que creció la cantidad de muertos por el uso de fentanilo contaminado. Ya son más de 90 las víctimas y se investiga si hay más casos no registrados. Hoy se confirmaron 3 casos nuevos en Formosa, uno de Córdoba, 7 de Santa Fe y 9 de Bahía Blanca.

Además, una fiscalía investiga la actuación de la ANMAT sobre los laboratorios. Se revisarán los últimos 5 años de actuación del organismo. Ordenaron una pericia por supuesto desvío para el narcotráfico.

Fentanilo contaminado: hay 24 imputados

Hasta la fecha, no hay procesados por esta causa, pero sí 24 imputados, a quienes se les secuestró elementos que hacen a la investigación en distintos allanamientos. Quieren descartar que haya sido producto de una impericia el lote contaminado.

image
Este martes, el juez Ernesto Kreplak ordenó una pericia clave en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata. Allí, los expertos abrirán una ampolla de fentanilo no contaminado para analizar su composición y buscar pistas sobre el circuito de la droga.

Los dueños de los laboratorios apuntados tienen prohibido salir del país. En principio, sostienen que hubo un sabotaje, incluso apuntan a un exdiputado provincial, Andrés Quinteros, quien aseguran intentó robar ampollas para venderlas en el mercado negro. Y luego ocurrieron los casos de fentanilo contaminado.

En tanto, una línea de investigación apunta a descifrar si parte de la producción de los laboratorios HLB y Ramallo no fue destinada a la venta ilegal en el mercado negro.

En diálogo con Radio con Vos, el juez federal Ernesto Kreplak señaló que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) incautó distintos lotes de fentanilo y marcó que en dos de ellos se registró que estaba contaminado: "Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente. El otro no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle".

En tal sentido, advirtió que la cantidad de muertes podría crecer, hecho que terminó de concretarse en la tarde del martes. "Esto no llegó a un techo. Lamentablemente, con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar. Desde el inicio pensamos en más de 100 víctimas", expresó. La Justicia apunta a que se aplicaron alrededor de 45 mil ampollas de uno de los lotes falseados.

Qué es el fentanilo y para qué se usa en la medicina

Según diversas fuentes, el fentanilo es un potente opioide sintético que se utiliza principalmente para el control del dolor. Es significativamente más potente que la morfina y se suele recetar a pacientes con malestares intensos.

Este fármaco analgésico se suele presentar de diversas maneras, como parches, pastillas y soluciones inyectables, lo que lo hace versátil para las necesidades médicas actuales.

Cuáles son los efectos secundarios del fentanilo

Los efectos secundarios comunes incluyen:

  • Somnolencia
  • Náuseas
  • Estreñimiento
  • Confusión
  • Mareo

Los efectos secundarios graves pueden incluir:

  • Depresión respiratoria: respiración lenta o difícil
  • Reacciones alérgicas graves: sarpullido, picazón, hinchazón
  • Dependencia y adicción
  • Sobredosis: que puede ser fatal / apollohospitals

