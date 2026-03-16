Las opciones que evalúa Nación para destrabar obras frenadas en la Ruta 40 en Mendoza

La doble vía a San Juan, una de las obras que el Gobierno quiere reactivar en el corto plazo.

La obra pública durante la gestión de Javier Milei se ha paralizado casi por completo . Sin embargo, en el último tiempo comenzaron a reactivarse algunos trabajos iniciados en administraciones anteriores, o aquellos que son estratégicos para la red productiva. En Mendoza hay especial interés por dos tramos claves de la Ruta Nacional 40 , paralizados desde hace años .

Se trata, por un lado, de los sectores inconclusos del sector sur, entre Mendoza y Neuquén , una obra que comenzó hace más de una década y quedó frenada tras conflictos contractuales y judiciales. Por el otro, los tramos pendientes en el Acceso Norte ( doble vía a San Juan ), que —a diferencia del límite sureño— sí ha tenido avances (intermitentes) en los últimos años , pero con una deuda con empresas constructoras que aguardan definiciones para continuar la labor.

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Desde el Ministerio de Gobierno dieron a conocer este lunes cuáles son las alternativas que se analizan junto a Casa Rosada con el objetivo de destrabar las obras que la Provincia espera concretar desde hace décadas.

Uno de los principales obstáculos para retomar los trabajos es la incertidumbre de las empresas constructoras respecto del cobro de las obras ya ejecutadas . En ese marco, desde el Gobierno nacional analizan implementar un mecanismo de pago mediante bonos , con el objetivo de dar garantías a las compañías que tienen contratos vigentes y así facilitar el reinicio de los trabajos.

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Sobre esta iniciativa hay una promesa —en realidad, varias— de Nación de completarla en el corto plazo. El último compromiso fue del ministro del Interior Diego Santilli en enero pasado, cuando anunció la reactivación "en las próximas semanas", aunque sin fecha confirmada.

15 de Enero de 2025, Hospital Luján de Cuyo, diego Santilli Ministro del Interior Diego Santilli anunció en enero la reactivación de las obras en la Ruta Nacional 40 Norte, pero sin fecha estimada. Foto: Cristian Lozano

“Están evaluando poder hacer bonos para que las empresas que están ahí puedan cobrar con bonos”, explicaron desde el Ejecutivo provincial. De ese modo, se despejaría la incertidumbre por lo impago a las constructoras; así como los futuros pagos por el reinicio de las obras.

Las próximas semanas serán claves para definir si ese mecanismo resulta viable, ya que el Ejecutivo nacional se tomará los últimos días de marzo para evaluar la propuesta. "Evaluarán la viabilidad de los bonos para poder arrancar. Una vez que se pongan de acuerdo (Gobierno nacional y empresas) deberían empezar a verse movimientos”, agregaron.

¿Se destraba la situación del tramo sur de la Ruta 40?

En paralelo, Mendoza también mantiene gestiones con la Nación para intentar avanzar con los tramos inconclusos de la Ruta 40 Sur, una obra que arrastra demoras desde hace más de una década. El tema volvió a tomar impulso en los últimas semanas luego de la reunión entre los gobernadores de Mendoza y Neuquén, quienes analizaron posibles alternativas para reactivar el proyecto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2024992487278813369&partner=&hide_thread=false Hoy viajé a Neuquén y me reuní con el gobernador @Rolo_Figueroa para abordar un tema prioritario como lo es la finalización de la Ruta 40 en el tramo que une Bardas Blancas con el límite entre ambas provincias.



Frente a la necesidad de concluir esas obras, para la seguridad de… pic.twitter.com/mywLeeglgK — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 20, 2026

La obra comenzó en 2009, se frenó en 2012 y luego quedó envuelta en un proceso judicial vinculado al contrato, lo que impidió su continuidad durante años.

Sin embargo —según indicaron desde el Gobierno local— esa situación habría quedado superada, lo que abre una posibilidad para retomar los trabajos. “Aparentemente esa judicialización ha cesado y habría un contrato vigente. Ahora hay que ver cuál es la fuente de financiamiento”, señalaron.

Por qué todavía no inicia la obra de transformación del Acceso Este

Mientras tanto, la Provincia avanza con las obras financiadas con recursos del Fondo del Resarcimiento, entre ellas la transformación del Acceso Este en el Gran Mendoza. Los trabajos correspondientes al tramo que comprende a Maipú comenzarán una vez que finalice una intervención vinculada al sistema de agua en la zona este del departamento.

Acceso Este - Guaymallén - 3° trocha La obra del Acceso Este representará un cambio estructural en el tránsito del Gran Mendoza. Foto: Gobierno de Mendoza

Como ocurre en Guaymallén, la Comuna ejecutará (con fondos propios y provinciales) las remodelaciones en las colectoras, que facilitarán el tránsito en la zona, tanto durante las obras en la exRuta Nacional 7 (hoy ruta provincial 22), como cuando finalicen.

Para ello, se coordina también el sistema de transporte para ordenar la circulación durante las labores, incluyendo cambios en la semaforización y desvíos hacia vías alternativas como el carril Rodríguez Peña.