Exportación y Ruta 40: los dos anuncios clave que dejó la visita de funcionarios de Milei a Mendoza

El ministro del Interior, Lisandro Catalán , y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo , llegaron este viernes a Mendoza y, junto al gobernador Alfredo Cornejo , realizaron dos anuncios clave para la provincia : la puesta en marcha del sistema de Exportación Monitoreada y la reactivación de las obras en la Ruta 40 .

La actividad se desarrolló en la Casa de Gobierno, con la presencia de otras autoridades nacionales y provinciales, además de representantes de empresas privadas. Antes de esa presentación, Catalán había participado en la inauguración de la obra La Variante Palmira , que encabezó Cornejo durante el mediodía.

Mendoza fue elegida como la primera provincia en implementar la Exportación Monitoreada en forma remota , un sistema impulsado por ARCA y la Dirección General de Aduanas. La medida permitirá a las empresas operar directamente desde sus plantas bajo el Régimen de Cargas de Exportación en Planta (EXPL), lo que apunta a reducir costos logísticos, acortar tiempos de trámite y aumentar la competitividad .

En la Casa de Gobierno de Mendoza, me reuní con el gobernador @alfredocornejo para dialogar acerca de la agenda de trabajo conjunta que venimos abordando desde el Gobierno liderado por el Presidente @JMilei para seguir fortaleciendo los vínculos entre la Nación y la provincia. pic.twitter.com/Di5cG7Ni6a

Según explicaron los funcionarios, la prueba piloto se inicia con dos empresas mendocinas y luego se extenderá a doce plantas en seis provincias. El monitoreo se realizará mediante circuito cerrado de televisión y trazabilidad digital , reemplazando la presencia física de agentes aduaneros.

Juan Pazo, Alfredo Cornejo, Pablo Lavigne 03-10-25 Juan Pazo, titular de ARCA, anunció un novedoso sistema que comenzará a aplicarse en Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cornejo destacó que la puesta en marcha en Mendoza es fruto del trabajo conjunto con la Nación. “Esta provincia es exportadora, y cuando el país mejora su balanza comercial, eso se refleja en toda la cadena de valor”, afirmó.

Pazo, en tanto, aseguró que se trata de una iniciativa enmarcada en el proceso de modernización y simplificación que impulsa la administración de Javier Milei.

“Valoro la rápida respuesta de la provincia al aceptar la prueba piloto. Este sistema ofrece dos ventajas fundamentales: la facilitación del comercio exterior y la incorporación de tecnología aplicada al control aduanero”, sostuvo el funcionario nacional.

Ruta Nacional 40: se reactivan la doble vía en el Norte

El ministro Catalán anunció además la reactivación de la doble vía de la Ruta 40 en el tramo que une Lavalle con el aeropuerto El Plumerillo. La obra está paralizada desde fines de 2023 y sería retomada en los próximos días como parte de un esquema del mileísmo que busca dar continuidad a proyectos estratégicos en distintas provincias.

“La Ruta 40 atraviesa todo el país y conecta a las provincias del oeste, por eso es una obra clave dentro de la visión federal de infraestructura del Gobierno”, señaló Catalán.

Y agregó que el objetivo de la gestión nacional es hablar de infraestructura en un sentido amplio, no limitado solo a la obra pública, “ya que existen vías alternativas de financiamiento” más allá de los recursos estatales.

Ruta Nacional 40, Lavalle, doble vía, Ruta 40, Lavalle Aeropuerto 08-11-23 El gobierno nacional anunció la reactivación de la obra en la Ruta Nacional 40, entre Lavalle y el Aeripuerto. Foto: Argentina.gob.ar

Este anuncio es complementario con el acuerdo firmado tiempo atrás por Mendoza y Vialidad Nacional, a fin de que la provincia se haga cargo del tramo de la Ruta Nacional 40 que va desde la Rotonda del Avión (Acceso Norte) hasta el acceso al departamento de Lavalle. Esta obra se realizará con una parte de los Fondos del Resarcimiento.

Incluso, lo anunciado por los funcionarios mileístas contaba con el compromiso del jefe de Gabinete Guillermo Francos en junio de 2024, cuando firmó junto a Cornejo un convenio para finalizar obras estratégicas que tuvieran cierto avance físico, como las labores de la Ruta 40.