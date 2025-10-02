Golpe millonario en Malargüe: una jubilada perdió más de $20 millones en una estafa virtual

Las estafas virtuales no se detienen en Malargüe , al igual que en el resto de la provincia y el país. En el último mes salió a la luz un caso impactante: una mujer jubilada fue engañada de manera sistemática y perdió más de 20 millones de pesos , en un accionar que evidenció la precisión de los ciberdelincuentes.

Cecilia Aguilera, responsable de la Dirección de Defensa al Consumidor en Malargüe , confirmó a SITIO ANDINO que este tipo de delitos continúan en aumento en el departamento, con maniobras cada vez más frecuentes y desfalcos millonarios.

La funcionaria explicó que la modalidad más usada sigue siendo el phishing , una técnica que permite a los estafadores acceder a datos confidenciales y apropiarse de la identidad de las víctimas. “Debemos evitar suministrar cualquier tipo de información a través de llamadas, WhatsApp o correos electrónicos. Con eso los delincuentes logran ingresar a nuestros dispositivos y desde allí manejar cuentas bancarias, tarjetas de crédito o billeteras virtuales” , advirtió.

Sobre el caso más reciente, Cecilia Aguilera señaló que la damnificada fue estafada en más de 20 millones de pesos, y cuestionó que “las empresas privadas están respondiendo de manera desfavorable a los consumidores afectados ”.

Lo que más sorprendió a la fue el nivel de sofisticación de la maniobra: los delincuentes llegaron a hackear y modificar la dirección de correo electrónico de la víctima, de modo que todas las notificaciones bancarias y de las tarjetas fueron desviadas. Así, la mujer no detectó los movimientos realizados en su nombre, que incluyeron créditos, compras millonarias, incluso de joyas de oro y transferencias a distintas cuentas.

La víctima recién tomó conocimiento de la situación cuando comenzó a recibir notificaciones de deudas. Inmediatamente realizó la denuncia policial, paso fundamental ya que, de lo contrario, “ninguna entidad toma el reclamo”, explicó Aguilera.

Desde Defensa al Consumidor trabajan junto a la damnificada para constatar el destino del dinero y las compras. “Existen nombres y direcciones a donde se enviaron los bienes adquiridos, pero nosotros no podemos accionar directamente contra esas personas. Sí lo permite la Ley de Defensa al Consumidor contra las empresas involucradas", y desde el fuero Civil se pueden iniciar acciones contra eventuales cómplices, precisó la funcionaria.