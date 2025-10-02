2 de octubre de 2025
Delincuentes sin frenos

Golpe millonario en Malargüe: una jubilada perdió más de $20 millones en una estafa virtual

El caso, confirmado por Defensa al Consumidor, mostró la sofisticación de los estafadores, que delinquieron contra una persona residente en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Las estafas virtuales no se detienen en Malargüe, al igual que en el resto de la provincia y el país. En el último mes salió a la luz un caso impactante: una mujer jubilada fue engañada de manera sistemática y perdió más de 20 millones de pesos, en un accionar que evidenció la precisión de los ciberdelincuentes.

Cecilia Aguilera, responsable de la Dirección de Defensa al Consumidor en Malargüe, confirmó a SITIO ANDINO que este tipo de delitos continúan en aumento en el departamento, con maniobras cada vez más frecuentes y desfalcos millonarios.

La funcionaria explicó que la modalidad más usada sigue siendo el phishing, una técnica que permite a los estafadores acceder a datos confidenciales y apropiarse de la identidad de las víctimas. “Debemos evitar suministrar cualquier tipo de información a través de llamadas, WhatsApp o correos electrónicos. Con eso los delincuentes logran ingresar a nuestros dispositivos y desde allí manejar cuentas bancarias, tarjetas de crédito o billeteras virtuales”, advirtió.

Estafa virtual en Malargüe

Sobre el caso más reciente, Cecilia Aguilera señaló que la damnificada fue estafada en más de 20 millones de pesos, y cuestionó que “las empresas privadas están respondiendo de manera desfavorable a los consumidores afectados”.

Lo que más sorprendió a la fue el nivel de sofisticación de la maniobra: los delincuentes llegaron a hackear y modificar la dirección de correo electrónico de la víctima, de modo que todas las notificaciones bancarias y de las tarjetas fueron desviadas. Así, la mujer no detectó los movimientos realizados en su nombre, que incluyeron créditos, compras millonarias, incluso de joyas de oro y transferencias a distintas cuentas.

La víctima recién tomó conocimiento de la situación cuando comenzó a recibir notificaciones de deudas. Inmediatamente realizó la denuncia policial, paso fundamental ya que, de lo contrario, “ninguna entidad toma el reclamo”, explicó Aguilera.

Desde Defensa al Consumidor trabajan junto a la damnificada para constatar el destino del dinero y las compras. “Existen nombres y direcciones a donde se enviaron los bienes adquiridos, pero nosotros no podemos accionar directamente contra esas personas. Sí lo permite la Ley de Defensa al Consumidor contra las empresas involucradas", y desde el fuero Civil se pueden iniciar acciones contra eventuales cómplices, precisó la funcionaria.

