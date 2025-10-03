3 de octubre de 2025
imputaron al único detenido

Un plan para ejecutar un robo, la hipótesis por el homicidio en Guaymallén

La fiscal imputó al único detenido por el homicidio de Franco Aracena (31) en Guaymallén. El otro sospechoso es inimputable.

El homicidio de Aracena fue perpetrado durante un robo. 

 Por Pablo Segura

La fiscal Claudia Ríos imputó en la noche de este jueves al único detenido que tiene la causa que investiga el homicidio de Franco Aracena (31), el hombre asesinado en un complejo de departamentos de Guaymallén, y a través de la acusación, se confirmó que la justicia investiga, como principal hipótesis, un robo.

Es que a pesar de que algunas pruebas incorporadas al expediente indican que la víctima habría tenido un encuentro sexual con sus agresores, los detectives creen que esto fue planeado por los maleantes para concretar un robo en la casa de Aracena.

Tal es así que anoche, Tomás Jeremías Gómez (22) fue imputado por un homicidio criminis causa en concurso real con robo y agravado por la participación de un menor de edad.

Es decir que para la fiscal, a Aracena lo mataron para ocultar un robo y previamente, idearon un plan (el encuentro sexual) para ganarse la confianza de la víctima y poder atacarlo.

Las pruebas que tiene la justicia para sostener esta hipótesis son muchas. Primero, porque está acreditado el robo de una bicicleta y otros objetos de la víctima. Segundo, porque toda la casa estaba revuelta. Había muebles dados vuelta, cajones tirados en el piso y un desorden típico de un robo, de cuando ladrones buscan objetos de valor.

Pero a esto se le suma también que Aracena fue víctima de un engaño para que ese robo pudiera ser concretado. El plan fue el encuentro sexual.

El homicidio de Aracena ocurrió en un complejo de departamentos de Guaymallén.

Una vez en el interior de la casa, cuando Aracena ya había permitido el ingreso de los dos agresores -entre ellos el menor de 15 años-, la víctima fue reducida, atada de pies y manos a una silla. Acto seguido le envolvieron el cuello con una sábana y tras golpearlo, lo estrangularon.

“Está claro, con su confianza entraron a la casa, lo ataron y le robaron. Lo que haya hecho la víctima no interesa. Los acusados tomaron confianza para robar”, resumió una fuente judicial cercana a la investigación.

La estrategia de la defensa

Mauricio Cardello, abogado de Gómez, anticipó su estrategia de defensa y aseguró que su cliente, como así también el menor de edad, fueron víctimas de un abuso sexual y que ese desencadenó en el homicidio.

Al parecer, el letrado no intentará refutar la autoría del crimen de Gómez y el menor (que es inimputable).

Es que, según algunos peritos, en la escena fueron halladas varias muestras aptas para un cotejo de ADN, por lo que, seguramente, la presencia de Gómez y el menor en la casa de la víctima quedarán acreditadas científicamente.

Aracena fue hallado asesinado el martes pasado, cuando llevaba más de dos días sin vida. Rápidamente la justicia encaminó su investigación y ahora, con los dos acusados identificados, avanza en el esclarecimiento del homicidio.

