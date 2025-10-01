Las claves del homicidio en Guaymallén: una bicicleta, el celular de la víctima y su entorno

Conmoción en Guaymallén por el brutal homicidio de un hombre de 31 años.

La justicia puso la lupa en una serie de detalles para iniciar a investigar el homicidio de Franco Patricio Aracena (31), el hombre que fue hallado asesinado y atado de pies y manos a una silla en su departamento de Guaymallén, en el interior de un complejo ubicado en cercanías al barrio Unimev.

Es que uno de los primeros testimonios de un vecino señaló que vio a dos sujetos salir de la casa de la víctima con una bicicleta que sería de Aracena, en tanto que hasta el momento tampoco ha sido hallado el celular del hombre.

Por esto, en la mañana de este miércoles personal policial y peritos de Científica hicieron una inspección en la vivienda. El objetivo era hallar este objetivo, como así también detectar algún otro faltante del hogar.

En base a esto, la justicia inició la causa con la “sustracción” de la bicicleta como primer dato relevante, aunque la hipótesis principal del crimen pareciera estar alejado a un robo.

Una bicicleta, el celular de la víctima y su entorno, las claves del homicidio en Guaymallén

Es que las primeras pericias ratificaron que la víctima les permitió el ingreso a sus agresores y aunque esto no es un motivo suficiente para descartar el robo, las características del hecho, al menos hasta ahora, harían caer la posibilidad de un hecho típico de inseguridad.

La víctima fue hallada atada de pies y manos. El homicidio habría ocurrido el fin de semana.

En este sentido, los investigadores intentan reconstruir por estas horas el entorno de la víctima. Sus amigos, sus últimas reuniones y sus actividades recientes.

Testigos dijeron que el hombre, muy querido en el barrio, estaba buscando trabajo. Los investigadores esperan, con el testimonio de familiares y amigos de la víctima, obtener más datos relevantes de la vida de Aracena.

Mientras tanto, la fiscal del caso, Claudia Ríos, espera un adelanto de la necropsia, que llegaría a su despacho en las próximas horas. Hasta el momento se sabe que el hombre fue hallado atado de pies y manos a una silla, y que presentaba signos de haber sido golpeado.

Los peritos de Científica, a simple vista, establecieron que el hombre llevaba más de dos días de fallecido.

Además, se confirmó que en la casa había música alta, por lo que se cree que los agresores, posiblemente, tenían planificado el ataque e hicieron eso para no alertar a los vecinos cuando escucharan ruidos extraños.

Los detectives aguardan por el resultado de la inspección mencionada, la cual se realizaba hoy a media mañana y en medio, aún, de la conmoción de los vecinos de calle Rodríguez Peña, entre Cangallo y Las Encinas, quienes desconocen qué pudo haber pasado con Aracena.