Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Un terrible crimen conmocionó a los vecinos de Guaymallén durante la tarde de este martes. Un hombre de 31 años fue hallado sin vida en su domicilio, ubicado en calle Rodríguez Peña 885. La víctima, identificada como Franco Patricio Aracena, fue encontrada en una habitación, maniatado y sin signos vitales.

Los detalles del escalofriante crimen en Guaymallén Según informaron fuentes policiales a este medio, el hecho habría ocurrido el pasado viernes durante la noche alrededor de las 21:00 horas en calle Rodríguez Peña entre Cangallo y Las Encinas del Barrio Unimev. Aquella noche, los vecinos vieron salir de la vivienda a dos sujetos con una bicicleta negra con verde, dejando la puerta del domicilio abierta.

Ante esta situación, este martes decidieron llamar a la línea de emergencias para dar aviso sobre la situación, ya que no habían visto salir a la víctima durante todo el fin de semana. Tras el arribo de personal policial al lugar, ingresaron al departamento y encontraron a Aracena sin vida en su habitación.

Según los detalles que trascendieron, el hombre poseía signos de violencia física en el rostro. En el hecho interviene la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.

