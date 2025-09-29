Chocó con un montículo de escombros en Guaymallén y cobrará $31 millones.

El Segundo Tribunal de Gestión Asociada, con la firma de la jueza Marcela Cecilia Ruiz, condenó a la Municipalidad de Guaymallén en un juicio civil y ahora la comuna deberá indemnizar a un hombre que sufrió heridas al chocar con su moto contra un montículo de escombros.

El accidente vial ocurrió en junio del 2022 y la víctima pudo demostrar que el montículo no tenía ningún tipo de señalización, en tanto que tampoco contaba con iluminación o algún vallado para evitar este tipo de siniestros.

Por las lesiones que sufrió el motociclista, ahora será indemnizado con más de $31 millones , monto al que se le deberán sumar todos los intereses ocasionados durante el proceso.

El hecho en cuestión ocurrió el 7 de junio de 2022, cerca de las 22.45, en calle Venezuela de Guaymallén . Por allí circulaba una moto Kumoto, de sur a norte, al mando de un hombre.

De acuerdo a la demanda, al llegar al cruce con Gutemberg, el motociclista se encontró con un gran montículo de escombros en plena calzada, al parecer, provenientes de una obra en la calle.

Captura El lugar del accidente: Venezuela y Gutemberg de Guaymallén.

Al impactar con dicho montículo, el hombre salió despedido de la moto y al caer al asfalto sufrió heridas de consideración.

Tras el siniestro, el hombre demandó a la Municipalidad de Guaymallén, asegurando que la obra no tenía iluminación, vallado ni señalización.

Los daños por lo que responderá la Municipalidad de Guaymallén

Lo cierto es que como consecuencia del accidente, el motociclista debió ser internado en el hospital Lagomaggiore, por lesiones en la rodilla y una cervicalgia. Además, sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior.

El denunciante afirmó que, al momento del siniestro, trabajaba en forma independiente como plomero y albañil, por lo que las lesiones le generaron serias consecuencias incapacitantes e imposibilidad de realizar sus tareas.

La jueza interviniente analizó el caso y entendió que la comuna debía responder al ser la encargada del cuidado de las calles, destacando que la Municipalidad de Guaymallén omitió sus deberes de limpiar o retirar los escombros, o al menos no señalizar adecuadamente el riesgo.

De esta forma, el tribunal fijó una indemnización de $31.543.000, monto que se le deberá sumar todos los intereses ocasionados durante el juicio civil.