La Feria del Libro tendrá un tributo a Alfredo Bufano y un cruce con el jazz

Articulado con la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte (que recientemente cumplió 110 años), el Espacio Teatral del Municipio y el Taller de Escritura Creativa de Barrio Le Parc, se realizarán propuestas que fusionan la literatura con la música y el teatro.

image “Una historia muy especial”, función homenaje a Alfredo Bufano El miércoles 1 de octubre, a las 19.00 horas, el Taller de Teatro Leído del Espacio Teatral del Municipio ha preparado un homenaje al escritor Alfredo Bufano. Bajo la dirección de Ricardo Nuarte, presenta una función con textos recopilados por Doris Andreoni. La obra utiliza la lectura teatral para narrar la vida de una abuela maestra que, junto a niños del barrio, revive las poesías de Bufano, un italiano arraigado en Mendoza que inmortalizó su amor por esta tierra en sus escritos. La actividad será en la Sala Tito Francia, es con entrada gratuita y cupos limitados, sujeto a la capacidad del lugar.

image Jam de Literatura y Jazz El jueves 2 de octubre, a las 20.00 horas, el taller “Guaymallén oculto” de Barrio Le Parc y el Trío Paz-Zuin-Moreno proponen una iniciativa que fusiona literatura y jazz en formato de jam session, a través de improvisaciones musicales y escrituras creativas como actos vivos, creando una conexión emocional con el público de la Feria del Libro, en una experiencia dinámica, participativa y performática.

La música estará a cargo de David “Zurdo” Paz (baterista), Federico Zuin (bajista) y Juanci Moreno (bajista y guitarrista), junto a artistas invitados. Por su parte, el taller de escritura “Guaymallén oculto”, dictado por los profesores Frank Morán y Nicolás Garro, complementa el encuentro con diferentes consignas de escritura y lectura en vivo y un cierre con la lectura de un poema colectivo. Será en la sede de la Escuela de Rock Mario Mátar (en el espacio exterior del Le Parc). La actividad es con entrada gratuita y cupos limitados, sujeto a la capacidad del lugar.