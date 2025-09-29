29 de septiembre de 2025
Tunuyán celebró su Farándula Estudiantil con carros, murgas y embajadores

La Escuela EBTA de Tunuyán se llevó la Copa Challenger por segundo año consecutivo en un evento consolidó el vínculo entre escuela y comunidad local.

Farándula Estudiantil en Tunuyán.

Farándula Estudiantil en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

La Farándula Estudiantil se desarrolló este pasado domingo en la calle San Martín con la participación de escuelas secundarias de todo el departamento de Tunuyán. La actividad formó parte de la Semana del Estudiante 2025 y se organizó en torno a tres categorías de carros: alegórico, jocoso y tecnológico. La jornada continuó en la Plaza Departamental con la premiación de proyectos, deportistas y la coronación de los embajadores estudiantiles.

Cada carro fue el resultado de semanas de trabajo colectivo y creatividad de los alumnos. Además, destacaron que los mensajes transmitidos incluyeron reflexiones sobre el cuidado de los recursos naturales y el uso responsable de materiales reciclados.

image

Durante la celebración por el Día del Estudiante se reconocieron proyectos socio-comunitarios y ambientales presentados por distintas instituciones, y se premió la participación de las murgas, mascotas y banderas. También se distinguió a los jóvenes deportistas Emilia Fuertes (CNJ), Malek Sale (Normal), Ornella Sala (Amieva) y Jalil Muzaber (EBTA).

image

El cierre de la noche estuvo marcado por la elección de los nuevos embajadores, Ludmila Musso Martínez (Normal) y Felipe Ortubia Núñez (Palermo), y por la entrega de la Copa Challenger a la Escuela EBTA, que la obtiene por segundo año consecutivo. La Farándula Estudiantil volvió a reunir a la comunidad en torno a una tradición que refuerza el vínculo entre las instituciones educativas y la sociedad.

image

Premios por categorías en la Farándula Estudiantil de Tunuyán

  • Proyecto Socio comunitario:escuela Normal.
  • Proyecto Ambiental: escuela Ejército Argentino.
  • Mascota: 1° Normal, 2° Colegio y ° Ebta.
  • Bandera: Ebta en primer lugar y en el segundo puesto el Colegio del Niño Jesús.
  • Murga: 1°Ebta, 2°Normal.
  • Carro Alegórico: 1°Colonia “Smaug”, 2°Ebta “Guardiana de la naturaleza”, 3°Enet “Tierra de osos”.
  • Carro Tecnológico: 1°Enet “Un poco loco”, 2°Colonia “La sonrisa del elefante”, 3°Ebta “La garra”.
  • Carro Jocoso: 1°Enet “Patricio rey y sus redonditos” y 2°Ebta “Curando Plantas”.
image

