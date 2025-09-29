29 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Más de 10 mil personas en el Parque San Vicente

AMEGAM 2025 en Godoy Cruz unió rock, cuarteto y ritmos tropicales en un mismo escenario

El evento en Godoy Cruz incluyó tributos a clásicos del rock nacional, más de 100 stands de emprendedores y foodtrucks, y el cierre estelar de Fidel Nadal.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El esperado Festival AMEGAM 2025 se desarrolló este sábado y domingo, en el Parque San Vicente de Godoy Cruz luego de ser reprogramada por mal tiempo. La propuesta reunió a más de diez mil personas, que disfrutaron de alrededor de cien puestos de emprendedores y foodtrucks durante las dos jornadas.

Esta edición contó con la presencia de Los Playeros y Fidel Nadal como broche de oro. Fueron dos jornadas de bandas de música en vivo, juegos y un fuerte compromiso solidario para disfrutar en familia.

Lee además
elecciones 2025 en godoy cruz: estas son las boletas que te encontraras para votar
candidatos

Elecciones 2025 en Godoy Cruz: estas son las boletas que te encontrarás para votar
Federico Scatareggi, la víctima del homicidio. 
sentencia

Confesó un homicidio brutal en Godoy Cruz y le dieron 18 años de cárcel
image

Festival AMEGAM: rock y cuarteto en partes iguales en Godoy Cruz

El sábado, el festival abrió desde el mediodía con toda la propuesta en gastronomía y recreativa lista para recibir a familias y grupos de amigos. El gran atractivó llegó por la noche. Es que Los Playeros, referentes indiscutidos de la movida tropical, prendieron el baile con su ritmo inconfundible.

El domingo, como previa de Fidel Nadal, se realizó la fecha dedicada a los clásicos del rock nacional. Así, el público pudo revivir los grandes himnos de Los Redondos, Soda Stereo, Charly García y Babasónicos a través de bandas tributo.

image

Junto a esto, hubo más de 30 foodtrucks con comidas típicas, bebidas y otras creaciones culinarias, y se presentó la feria Ando Feriando, que reunió a más de 70 emprendedores locales.

Por otro lado, las instituciones que integran la Fundación “De Todo Corazón” estuvieron distribuidas por el Parque con alcancías para recolectar dinero para sus proyectos.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz reconoció a las directoras de los jardines maternales municipales

Godoy Cruz ya cuenta con un centro de monitoreo modelo en la provincia

A un mes de la brutal agresión en Godoy Cruz, sigue grave el músico Mauco Cuello

El Municipio de Godoy Cruz impulsa un debate sobre cómo enfrentar el calor urbano en Mendoza

Godoy Cruz celebra la diversidad con el Festival AMEGAM en el Parque San Vicente

La Expo Mendoceando vuelve a Godoy Cruz con su sexta edición

Se resolvió el caso del concejal de Godoy Cruz que busca la reelección y se oficializa la boleta

Vuelve el Festival del Lomo a Godoy Cruz: dos días de sabor y tradición

LO QUE SE LEE AHORA
feria del libro: que departamentos tendran actividades este lunes 29 de septiembre
Para agendar

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este lunes 29 de septiembre

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre

Parte lo incautado en uno de los operativos anti contrabando. 
ruta 7

Incautan en Alta Montaña una carga millonaria de mercadería de contrabando

Los vecinos cortaron la ruta nacional a la altura de la Avenida Balloffet en un reclamo que tuvo fuerte presencia policial
Fuerte presencia policial

Reclamos en San Rafael: vecinos se quedan sin agua por corte de luz y piden solución urgente

Los procedimientos se realizaron en Las Heras y Godoy Cruz
Patrullajes preventivos

Un amplio operativo policial en Mendoza terminó con cinco detenidos y el secuestro de armas

Te Puede Interesar

Será la segunda visita a la Provincia como jefe de Estado nacional.
En campaña

Confirmado: Javier Milei viene a Mendoza antes de las elecciones de octubre

Por Sitio Andino Política
La funcionaria nacional visitó la provincia de Mendoza y encabezó varias actividades
Visita en campaña

En Mendoza, Bullrich reveló cuántas víctimas de trata de personas fueron rescatadas

Por Facundo La Rosa
Alfredo Cornejo y dos gobernadores van a la Justicia para frenar el juicio a YPF
Reunión de mandatarios

Mendoza y otras provincias petroleras acuden a la Justicia para frenar el juicio a YPF

Por Sitio Andino Política