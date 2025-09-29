AMEGAM 2025 en Godoy Cruz unió rock, cuarteto y ritmos tropicales en un mismo escenario

El esperado Festival AMEGAM 2025 se desarrolló este sábado y domingo, en el Parque San Vicente de Godoy Cruz luego de ser reprogramada por mal tiempo. La propuesta reunió a más de diez mil personas , que disfrutaron de alrededor de cien puestos de emprendedores y foodtrucks durante las dos jornadas.

Esta edición contó con la presencia de Los Playeros y Fidel Nadal como broche de oro . Fueron dos jornadas de bandas de música en vivo, juegos y un fuerte compromiso solidario para disfrutar en familia.

El sábado, el festival abrió desde el mediodía con toda la propuesta en gastronomía y recreativa lista para recibir a familias y grupos de amigos . El gran atractivó llegó por la noche. Es que Los Playeros, referentes indiscutidos de la movida tropical, prendieron el baile con su ritmo inconfundible.

El domingo, como previa de Fidel Nadal, se realizó la fecha dedicada a los clásicos del rock nacional. Así, el público pudo revivir los grandes himnos de Los Redondos, Soda Stereo, Charly García y Babasónicos a través de bandas tributo .

image

Junto a esto, hubo más de 30 foodtrucks con comidas típicas, bebidas y otras creaciones culinarias, y se presentó la feria Ando Feriando, que reunió a más de 70 emprendedores locales.

Por otro lado, las instituciones que integran la Fundación “De Todo Corazón” estuvieron distribuidas por el Parque con alcancías para recolectar dinero para sus proyectos.