Elecciones 2025 en Godoy Cruz: estas son las boletas que te encontrarás para votar

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán cabo las elecciones 2025 , en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Godoy Cruz .

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones 2025 nacionales y provinciales ; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

En el caso de Godoy Cruz, se elegirán 6 de los 12 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027 . Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Además, Godoy Cruz integra junto a Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato el Tercer Distrito Electoral , donde se elegirán 4 senadores y 5 diputados provinciales.

Boleta provincial

boletas godoy cruz

Quiénes son los candidatos a concejales en Godoy Cruz (por orden de aparición en la boleta)

Fuerza Justicialista Mendoza: Martín González, Olga Marcela Mendez, Pablo Guaycochea, Lidia Della Santa, Horacio Baigorria, Ana Clara Gutiérrez.

Frente Verde: Silvina Anfuso, Jorge Muñoz, Joaquín Robert, Cecilia López, Alejandro Carrizo, Milagros Basaez.

Protectora Fuerza Política: Carlos Diego Galisteo, Aisha Abrales, Carlos Ruiz, Patricia Palacios, Raúl Moisés Abarca, Claudia Salomón.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Juan Román, Laura Strittmatter, Mauro Sosa, Giulia Piglionico, Julio Salvaderri, Julia Mouradian.

Frente Libertario Demócrata: Florencia Castro, Mariano Ortiz, Jonatan Poggi, Noemí González, Gladys Calcagni, Javier Eduardo Masi.

Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Fabiana Andrea Furfari, Jonathan Ferreyra, Bernardo Hidalgo, Natalia Elisabeth Sosa, Gerardo Pereyram Andrea Francisca Cruz.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Ricardo Tribiño, Celeste Atiye, María Agostina Teves, Pedro San Martín, María Cornejo, Andrés Fuenzalida.

Partido de los Jubilados: Luis Sánchez, Elba Gómez, César Pacheco, Daniela Gabardos Iván Alberti, Mariel Olmedo.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Godoy Cruz

El Concejo godoycruceño tiene 12 bancas: 8 de la UCR, 1 del PRO, 1 del Partido Verde, 1 de la Coalición Cívica - ARI, y 1 del PJ.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 4 bancas de la UCR (la de Marcela Fernández, Pedro San Martín, Marianella Araya y Marcelo Corti) 1 de Libres del Sur (Silvina Anfuso, que ingresó con Cambia Mendoza) y 1 del Frente de Todos - PJ (Martín González).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Fabricio Cuaranta (Cambia Mendoza), Melisa Martínez Malanca (Cambia Mendoza), Jorge Magnaghi (Cambia Mendoza), Noelia Santino (Cambia Mendoza), Francisco Cordón (Partido Verde), Jorge Quiroga (La Unión Mendocina).

Candidatos en la Segunda Sección Electoral

Senadores Provinciales

Frente Fuerza Justicialista: Omar Parisi, Alejandra Pantas, Cecilia Echenique, Manuel Vilte Herrera.

Frente Verde: Ernesto Mancinelli, María Lucero, Daniela Infante, Héctor Campos.

Protectora: Pablo Cazabán, Luciana Arenas, Hernán Pablo Vega, Valeria Luján Toledo.

Frente de Izquierda - Unidad: Rafael Sosa, Marina Quiroga, Érica Alejandra Ponce, Hugo Daniel Ávila.

Frente Libertario Demócrata: Cristian Cuattrochi, Maira Velázquez, Mauricio Morales, Yésica Laura Sánchez,

Provincias Unidas: Vanesa Paola Riera, Claudio Luis Laciar, Rosana Plendoux, Jorge Gustavo Valdéz.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Martín Kerchner, D´Ambroggio Macarena, Silvia Cornejo, Alán Lecea

Partido de los Jubilados: Bruno Oropel, Romina Venegas, Juan Carlos Maldonado, Verónica Giaquinta.

Diputados Provinciales

Frente Fuerza Justicialista: Julio Villafañe, Dana Encinas, Lucila Castro, Ulises Llanes Vignale, Lisandro Vergara.

Frente Verde: Florencia Galvani, Emir Laurel, Raúl González, Norma Lucero, Juani Cavalli.

Protectora: Alberto Ricardo Pont, Nancy Susana Peralta, Fibián Oscar Postizzi, Romina González, Marcelo Oscar Nievas.

Frente de Izquierda - Unidad: Cecilia Soria, Ramiro Gorigoitia, Tania Sabrina Naranjo, Benjamín Maldonado, Gustavo Aguilar.

Frente Libertario Demócrata: Hugo Gottardini, Cristina Pizzurno, Edgardo Vitaliti, Florencia Moya Segura, Marcelo Brescia.

Provincias Unidas: Lula Balsells Miró, Osvaldo Andrés Valdéz, Federico Niemetz, Ludmila Franco, Liliana Noemí Cortez,

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Meli Martínez Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrangelo, María Fernanda Kaufman, Marcela Granizo.

Partido de los Jubilados: Daniel Sieli, Mónica Elorza, Diego Peralta, Roxana Robledo, Héctor Fredes.

Boleta nacional

Además de la boleta provincial, en Godoy Cruz, el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada

Fuerza Justicialista Mendoza

Emir Félix

Marisa Uceda

Matías Stevanato

Flor Destéfanis

Fernando Ubieta

Frente Verde

Mario Vadillo

Belén Bobba

Dugar Chappel

Oriana Torres

Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

Carolina Jacky

Sebastián Zelada

María Inés Rojas

Mateo Matas

Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

Micaela Blanco Minoli

Nicolás Fernández

Marta Bernabeu

Nicolás Cortez

Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

Susana Barros

Fernando Flores

Pamela Miranda

Nahuel Díaz

Lis López

Frente Libertario Demócrata

Gabriel Sottile

Mariel Maestri

Gastón Pescarmona

Ángeles Bermejo

Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

Jorge Difonso

Flavia Manoni

Jorge Palero

Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza