29 de septiembre de 2025
Sitio Andino
candidatos

Elecciones 2025 en Godoy Cruz: estas son las boletas que te encontrarás para votar

En Godoy Cruz habrá dos boletas, una para la categoría de diputados nacionales y otra para legisladores provinciales y concejales. Los detalles.

Elecciones Godoy Cruz
Foto: IA/ Sitio Andino
 Por Cecilia Zabala

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán cabo las elecciones 2025, en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Godoy Cruz.

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones 2025 nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

Leé también: Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Boleta provincial

boletas godoy cruz

Quiénes son los candidatos a concejales en Godoy Cruz (por orden de aparición en la boleta)

  • Fuerza Justicialista Mendoza: Martín González, Olga Marcela Mendez, Pablo Guaycochea, Lidia Della Santa, Horacio Baigorria, Ana Clara Gutiérrez.
  • Frente Verde: Silvina Anfuso, Jorge Muñoz, Joaquín Robert, Cecilia López, Alejandro Carrizo, Milagros Basaez.
  • Protectora Fuerza Política: Carlos Diego Galisteo, Aisha Abrales, Carlos Ruiz, Patricia Palacios, Raúl Moisés Abarca, Claudia Salomón.
  • Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Juan Román, Laura Strittmatter, Mauro Sosa, Giulia Piglionico, Julio Salvaderri, Julia Mouradian.
  • Frente Libertario Demócrata: Florencia Castro, Mariano Ortiz, Jonatan Poggi, Noemí González, Gladys Calcagni, Javier Eduardo Masi.
  • Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Fabiana Andrea Furfari, Jonathan Ferreyra, Bernardo Hidalgo, Natalia Elisabeth Sosa, Gerardo Pereyram Andrea Francisca Cruz.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Ricardo Tribiño, Celeste Atiye, María Agostina Teves, Pedro San Martín, María Cornejo, Andrés Fuenzalida.
  • Partido de los Jubilados: Luis Sánchez, Elba Gómez, César Pacheco, Daniela Gabardos Iván Alberti, Mariel Olmedo.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Godoy Cruz

El Concejo godoycruceño tiene 12 bancas: 8 de la UCR, 1 del PRO, 1 del Partido Verde, 1 de la Coalición Cívica - ARI, y 1 del PJ.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 4 bancas de la UCR (la de Marcela Fernández, Pedro San Martín, Marianella Araya y Marcelo Corti) 1 de Libres del Sur (Silvina Anfuso, que ingresó con Cambia Mendoza) y 1 del Frente de Todos - PJ (Martín González).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Fabricio Cuaranta (Cambia Mendoza), Melisa Martínez Malanca (Cambia Mendoza), Jorge Magnaghi (Cambia Mendoza), Noelia Santino (Cambia Mendoza), Francisco Cordón (Partido Verde), Jorge Quiroga (La Unión Mendocina).

Candidatos en la Segunda Sección Electoral

Senadores Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Omar Parisi, Alejandra Pantas, Cecilia Echenique, Manuel Vilte Herrera.
  • Frente Verde: Ernesto Mancinelli, María Lucero, Daniela Infante, Héctor Campos.
  • Protectora: Pablo Cazabán, Luciana Arenas, Hernán Pablo Vega, Valeria Luján Toledo.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Rafael Sosa, Marina Quiroga, Érica Alejandra Ponce, Hugo Daniel Ávila.
  • Frente Libertario Demócrata: Cristian Cuattrochi, Maira Velázquez, Mauricio Morales, Yésica Laura Sánchez,
  • Provincias Unidas: Vanesa Paola Riera, Claudio Luis Laciar, Rosana Plendoux, Jorge Gustavo Valdéz.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Martín Kerchner, D´Ambroggio Macarena, Silvia Cornejo, Alán Lecea
  • Partido de los Jubilados: Bruno Oropel, Romina Venegas, Juan Carlos Maldonado, Verónica Giaquinta.

Diputados Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Julio Villafañe, Dana Encinas, Lucila Castro, Ulises Llanes Vignale, Lisandro Vergara.
  • Frente Verde: Florencia Galvani, Emir Laurel, Raúl González, Norma Lucero, Juani Cavalli.
  • Protectora: Alberto Ricardo Pont, Nancy Susana Peralta, Fibián Oscar Postizzi, Romina González, Marcelo Oscar Nievas.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Cecilia Soria, Ramiro Gorigoitia, Tania Sabrina Naranjo, Benjamín Maldonado, Gustavo Aguilar.
  • Frente Libertario Demócrata: Hugo Gottardini, Cristina Pizzurno, Edgardo Vitaliti, Florencia Moya Segura, Marcelo Brescia.
  • Provincias Unidas: Lula Balsells Miró, Osvaldo Andrés Valdéz, Federico Niemetz, Ludmila Franco, Liliana Noemí Cortez,
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Meli Martínez Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrangelo, María Fernanda Kaufman, Marcela Granizo.
  • Partido de los Jubilados: Daniel Sieli, Mónica Elorza, Diego Peralta, Roxana Robledo, Héctor Fredes.

Boleta nacional

Además de la boleta provincial, en Godoy Cruz, el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada

Fuerza Justicialista Mendoza

  • Emir Félix
  • Marisa Uceda
  • Matías Stevanato
  • Flor Destéfanis
  • Fernando Ubieta

Frente Verde

  • Mario Vadillo
  • Belén Bobba
  • Dugar Chappel
  • Oriana Torres
  • Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

  • Carolina Jacky
  • Sebastián Zelada
  • María Inés Rojas
  • Mateo Matas
  • Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

  • Micaela Blanco Minoli
  • Nicolás Fernández
  • Marta Bernabeu
  • Nicolás Cortez
  • Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

  • Susana Barros
  • Fernando Flores
  • Pamela Miranda
  • Nahuel Díaz
  • Lis López

Frente Libertario Demócrata

  • Gabriel Sottile
  • Mariel Maestri
  • Gastón Pescarmona
  • Ángeles Bermejo
  • Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

  • Jorge Difonso
  • Flavia Manoni
  • Jorge Palero
  • Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Luis Alfonso Petri
  • Pamela Fernanda Verasay
  • Álvaro Martínez
  • María Julieta Metral Asensio
  • Mauricio Oscar Pinti Clop
