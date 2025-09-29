Elecciones 2025 en Godoy Cruz: estas son las boletas que te encontrarás para votar

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán cabo las elecciones 2025, en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Godoy Cruz.
El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones 2025 nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.
Protectora Fuerza Política: Carlos Diego Galisteo, Aisha Abrales, Carlos Ruiz, Patricia Palacios, Raúl Moisés Abarca, Claudia Salomón.
Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Juan Román, Laura Strittmatter, Mauro Sosa, Giulia Piglionico, Julio Salvaderri, Julia Mouradian.
Frente Libertario Demócrata: Florencia Castro, Mariano Ortiz, Jonatan Poggi, Noemí González, Gladys Calcagni, Javier Eduardo Masi.
Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Fabiana Andrea Furfari, Jonathan Ferreyra, Bernardo Hidalgo, Natalia Elisabeth Sosa, Gerardo Pereyram Andrea Francisca Cruz.
Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Ricardo Tribiño, Celeste Atiye, María Agostina Teves, Pedro San Martín, María Cornejo, Andrés Fuenzalida.
Partido de los Jubilados: Luis Sánchez, Elba Gómez, César Pacheco, Daniela Gabardos Iván Alberti, Mariel Olmedo.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Godoy Cruz
El Concejo godoycruceño tiene 12 bancas: 8 de la UCR, 1 del PRO, 1 del Partido Verde, 1 de la Coalición Cívica - ARI, y 1 del PJ.
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 4 bancas de la UCR (la de Marcela Fernández, Pedro San Martín, Marianella Araya y Marcelo Corti) 1 de Libres del Sur (Silvina Anfuso, que ingresó con Cambia Mendoza) y 1 del Frente de Todos - PJ (Martín González).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Fabricio Cuaranta (Cambia Mendoza), Melisa Martínez Malanca (Cambia Mendoza), Jorge Magnaghi (Cambia Mendoza), Noelia Santino (Cambia Mendoza), Francisco Cordón (Partido Verde), Jorge Quiroga (La Unión Mendocina).
Candidatos en la Segunda Sección Electoral
Senadores Provinciales
Frente Fuerza Justicialista: Omar Parisi, Alejandra Pantas, Cecilia Echenique, Manuel Vilte Herrera.
Frente Verde: Ernesto Mancinelli, María Lucero, Daniela Infante, Héctor Campos.
Protectora: Pablo Cazabán, Luciana Arenas, Hernán Pablo Vega, Valeria Luján Toledo.
Frente de Izquierda - Unidad: Rafael Sosa, Marina Quiroga, Érica Alejandra Ponce, Hugo Daniel Ávila.
Frente Libertario Demócrata: Cristian Cuattrochi, Maira Velázquez, Mauricio Morales, Yésica Laura Sánchez,