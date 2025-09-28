Reclamos en San Rafael: vecinos se quedan sin agua por corte de luz y piden solución urgente

Los vecinos cortaron la ruta nacional a la altura de la Avenida Balloffet en un reclamo que tuvo fuerte presencia policial Foto: Pablo Reche

Durante una serie de reclamos, esta tarde vecinos del barrio La Isla del Río Diamente de San Rafael denunciaron que llevan más de un mes sin acceso al agua potable. El motivo es que la empresa distribuidora de energía, EDEMSA, les retiró el medidor eléctrico por una deuda millonaria que afirman no poder afrontar por la crisis económica de varios vecinos. La situación derivó en protestas y cortes en la Avenida Balloffet, donde hubo presencia policial y momentos de tensión.

La falta de agua afecta a las familias de un barrio en San Rafael La deuda reclamada por EDEMSA asciende a 130 millones de pesos, monto que los vecinos, aseguran, es imposible de pagar por parte de la Cooperativa. Según explicaron, ellos venían pagando un subsidio que rondaba los 2.000 pesos mensuales y luego aumentó a 5.000 pesos, pero la falta de aviso sobre los intereses acumulados los dejó con un saldo impagable. Afirman que lograron reunir unos 50 millones, pero solo para cubrir parte del capital.

san rafael, falta de agua, reclamo Esta tarde vecinos de un barrio de San Rafael denunciaron que llevan más de un mes sin acceso a agua potable Foto: Pablo Reche El corte de suministro eléctrico dejó inactivas las bombas de agua, lo que impide a las familias acceder al servicio. Sin embargo, la Municipalidad de San Rafael colaboran con los vecinos a través de un camión cisterna para proveerlos de agua potable.

Este domingo, los vecinos cortaron la ruta nacional a la altura de la Avenida Balloffet en un reclamo que tuvo fuerte presencia policial, con al menos 30 efectivos en el lugar, y se vivieron momentos de tensión con los vecinos.

san rafael, protesta, agua La deuda reclamada asciende a 130 millones de pesos, monto que los vecinos aseguran es imposible de afrontar Foto: Pablo Reche Pese a la intervención de funcionarios municipales, que pidieron no realizar cortes, los vecinos aseguraron que permanecerán en la ruta durante la noche.