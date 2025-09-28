28 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Fuerte presencia policial

Reclamos en San Rafael: vecinos se quedan sin agua por corte de luz y piden solución urgente

En San Rafael, los manifestantes denunciaron que no tienen acceso a agua potable hace más de un mes. La medida afecta a los cientos de familias. El motivo.

Los vecinos cortaron la ruta nacional a la altura de la Avenida Balloffet en un reclamo que tuvo fuerte presencia policial

Los vecinos cortaron la ruta nacional a la altura de la Avenida Balloffet en un reclamo que tuvo fuerte presencia policial

Foto: Pablo Reche
Por Sitio Andino Departamentales

Durante una serie de reclamos, esta tarde vecinos del barrio La Isla del Río Diamente de San Rafael denunciaron que llevan más de un mes sin acceso al agua potable. El motivo es que la empresa distribuidora de energía, EDEMSA, les retiró el medidor eléctrico por una deuda millonaria que afirman no poder afrontar por la crisis económica de varios vecinos. La situación derivó en protestas y cortes en la Avenida Balloffet, donde hubo presencia policial y momentos de tensión.

La falta de agua afecta a las familias de un barrio en San Rafael

La deuda reclamada por EDEMSA asciende a 130 millones de pesos, monto que los vecinos, aseguran, es imposible de pagar por parte de la Cooperativa. Según explicaron, ellos venían pagando un subsidio que rondaba los 2.000 pesos mensuales y luego aumentó a 5.000 pesos, pero la falta de aviso sobre los intereses acumulados los dejó con un saldo impagable. Afirman que lograron reunir unos 50 millones, pero solo para cubrir parte del capital.

Lee además
Todo listo para vivir la Feria Internacional del Libro
Para agendar

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este domingo 28 de septiembre
San Rafael se luce en la Feria Internacional de Turismo con actividades y sabores regionales
Inaguración y debut

San Rafael se luce en la Feria Internacional de Turismo con actividades y sabores regionales
san rafael, falta de agua, reclamo
Esta tarde vecinos de un barrio de San Rafael denunciaron que llevan más de un mes sin acceso a agua potable

Esta tarde vecinos de un barrio de San Rafael denunciaron que llevan más de un mes sin acceso a agua potable

El corte de suministro eléctrico dejó inactivas las bombas de agua, lo que impide a las familias acceder al servicio. Sin embargo, la Municipalidad de San Rafael colaboran con los vecinos a través de un camión cisterna para proveerlos de agua potable.

Este domingo, los vecinos cortaron la ruta nacional a la altura de la Avenida Balloffet en un reclamo que tuvo fuerte presencia policial, con al menos 30 efectivos en el lugar, y se vivieron momentos de tensión con los vecinos.

san rafael, protesta, agua
La deuda reclamada asciende a 130 millones de pesos, monto que los vecinos aseguran es imposible de afrontar

La deuda reclamada asciende a 130 millones de pesos, monto que los vecinos aseguran es imposible de afrontar

Pese a la intervención de funcionarios municipales, que pidieron no realizar cortes, los vecinos aseguraron que permanecerán en la ruta durante la noche.

Temas
Seguí leyendo

Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este sábado 27 de septiembre

Vendían droga en un estacionamiento y fueron detenidos en San Rafael

San Rafael: ¿Qué trámites podés consultar en la jornada notarial de este sábado?

El nuevo acueducto ganadero transformará la producción en San Rafael y La Paz

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este viernes 26 de septiembre

Cornejo manifestó la necesidad de mejorar la conectividad, la seguridad y la eficiencia del Paso Pehuenche

San Rafael vuelve a brillar en la Feria Internacional de Turismo con su nueva marca

LO QUE SE LEE AHORA
Los procedimientos se realizaron en Las Heras y Godoy Cruz
Patrullajes preventivos

Un amplio operativo policial en Mendoza terminó con cinco detenidos y el secuestro de armas

Las Más Leídas

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza
El clima

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza
CASA PROPIA

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza

Telekino
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2395 del domingo 28 de septiembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre

Te Puede Interesar

El Senado retoma la actividad con una agenda cargada y definiciones clave
Congreso

El Senado retoma la actividad con una agenda cargada y definiciones clave

Por Sitio Andino Política
La violencia de género es un problema cada vez más alarmante en la sociedad
Alarma

La brutalidad detrás de los femicidios en Mendoza: vidas perdidas y cuerpos invisibilizados

Por Carla Canizzaro
Los vecinos cortaron la ruta nacional a la altura de la Avenida Balloffet en un reclamo que tuvo fuerte presencia policial
Fuerte presencia policial

Reclamos en San Rafael: vecinos se quedan sin agua por corte de luz y piden solución urgente

Por Sitio Andino Departamentales