El Parque Solar San Rafael ya opera a plena capacidad y fortalece el liderazgo energético de Mendoza﻿

Mendoza dio un nuevo paso en la consolidación de su matriz energética renovable con la entrada en operación comercial plena del Parque Solar San Rafael , desarrollado por la empresa Genneia en el distrito de 25 de Mayo . Con una potencia instalada de 180 MW, el proyecto eleva la capacidad solar de la provincia a cerca de 800 MW en operación.

"La entrada en operación plena de un nuevo parque solar en Mendoza refleja la transición energética que efectivamente está abordando la provincia, con planificación que surge de la sinergia entre la visión del regulador, junto a la inversión y eficiencia del sector privado", afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre .

La ministra agregó que este nuevo hito "reafirma el posicionamiento de Mendoza como una provincia modelo en energías renovables " y destacó que el crecimiento de la infraestructura energética provincial constituye una herramienta fundamental para acompañar el desarrollo industrial y minero con energía limpia, competitiva y sostenible .

Más energía limpia para Mendoza

Por su parte, Bernardo Andrews, CEO de Genneia, destacó que "la habilitación comercial de San Rafael ratifica nuestra capacidad de ejecución a gran escala. Este activo suministrará energía eficiente a la industria argentina, con especial foco en el sector minero de la región, que demanda soluciones de descarbonización robustas para viabilizar sus operaciones en los mercados globales”.

La obra demandó una inversión de 180 millones de dólares y forma parte de un conjunto de proyectos que posicionan a Mendoza entre las jurisdicciones con mayor crecimiento en generación solar del país. En la etapa de construcción, se movilizó a más de 300 trabajadores en su pico de actividad, generando empleo y movimiento económico en la región.

El parque se emplaza sobre un predio de 500 hectáreas y cuenta con 400.000 paneles solares bifaciales de alta eficiencia. Su producción anual superará los 500.000 MWh, volumen equivalente al consumo eléctrico de aproximadamente 135.000 hogares. Además, contribuirá a evitar la emisión de cerca de 230.000 toneladas de dióxido de carbono por año, reforzando el aporte de la provincia a la transición energética y a la reducción de emisiones.

Embed Mendoza sigue consolidando una transición energética concreta.Con la operación plena del PS San Rafael nos acercamos a los 800 MW d energía solar instalada y fortalecemos una matriz energética limpia y competitiva para acompañar el desarrollo productivo

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Con la puesta en marcha del Parque Solar San Rafael, Genneia supera los 430 millones de dólares invertidos en Mendoza. La compañía cuenta actualmente con tres activos solares operativos en la provincia que suman 450 MW de capacidad instalada, consolidando al territorio mendocino como uno de los principales polos de generación solar de Argentina.

Esta capacidad resulta estratégica para abastecer a grandes usuarios industriales a través del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), fortaleciendo la oferta de energía limpia para sectores productivos con creciente demanda energética, entre ellos la minería, la industria y otras actividades vinculadas al desarrollo económico provincial.

Actualmente Mendoza suma 774,4 MW de capacidad instalada con los distintos parques solares que tiene en funcionamiento en el territorio provincial. En línea con este crecimiento en energías limpias, se proyecta superar los 1000 MW al 2030 con proyectos en carpeta como el Parque Solar Mendoza Sur, también de Genneia.