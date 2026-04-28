28 de abril de 2026
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Energía

La generación de energía solar logró abastecer el incremento de la demanda de electricidad a nivel mundial

Según un estudio, el avance de las energías renovables superaron a la electricidad generada con carbón durante 2025. Conocé los datos.

La generación de energía solar logró abastecer el incremento de la demanda de electricidad a nivel mundial

La generación de energía solar logró abastecer el incremento de la demanda de electricidad a nivel mundial

Daniel Cano
 Por Sofía Pons

La creación de parques solares crece en todo el mundo y ese impulso ya se evidencia en la cifras. De acuerdo a un estudio del centro de especialistas en electricidad llamado Ember, el avance de este tipo de energía renovable frenó el aumento de la generación a través de combustibles fósiles durante 2025.

Según el informe correspondiente al año pasado, que analiza al sector en 215 países, la demanda de energía aumentó, pero fue cubierta por energías limpias. A su vez, las fuentes renovables superaron al abastecimiento del carbón.

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"El crecimiento sin precedentes del sector solar hizo que las fuentes de electricidad limpia crecieran lo suficientemente rápido como para satisfacer toda la nueva demanda de electricidad en 2025, lo que evitó un aumento de la generación a partir de combustibles fósiles", indica el documento.

El crecimiento de la generación solar fue 18 veces mayor que el del gas, el único combustible fósil que tuvo un incremento en 2025.

El país que lideró la expansión de energía solar fue China y concentró más de la mitad del aumento mundial en lo que respecta a la capacidad y la generación.

Informe de Energía

Otro de los hitos del año pasado, fue que las energías renovables superaron a la electricidad generada a partir de carbón. "Por primera vez en la historia moderna, la generación solar, eólica, hidroeléctrica y de otras fuentes renovables representó más de un tercio de la electricidad global", según Ember.

La generación de electricidad solar a nivel mundial es ahora equivalente al total de la demanda de electricidad en la Unión Europea.

Parque eolico energía eolica Sosneado
El desarrollo de energías renovables promueve la independencia de los combustibles fósiles y el abastecimiento mediante otros países.

El desarrollo de energías renovables promueve la independencia de los combustibles fósiles y el abastecimiento mediante otros países.

Qué cambios sociales surgen a partir del uso de energía renovable

De acuerdo al estudio, con el avance de las energías renovables surgen modificaciones como:

  • Pasamos de usar energía solar durante el día a utilizarla a cualquier hora.
  • Los costos de las baterías cayeron drásticamente por segundo año consecutivo: en 2024 la baja fue del 20% y el año pasado, 45% más.
  • Las instalaciones de dispositivos para la generación de energía solar aumentaron 46% y alcanzan unos 250 gigavatio-hora (GWh).
  • En 2025 el mundo incorporó suficiente capacidad de almacenamiento en baterías para desplazar el 14% de la nueva generación solar hacia otros horarios más allá de la mitad del día.

Por primera vez desde la pandemia en 2020, y solo por quinta vez en este siglo, la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles no aumentó y registró una pequeña caída de 38 teravatio-hora (TWh), es decir, del 0,2%.

El estudio indica que, mientras los conflictos bélicos perjudican el abastecimiento de combustibles fósiles, los países que desarrollen de forma rápida y eficiente fuentes de energías renovables, tendrán mayor independencia. Es decir que se trata, no solo de una cuestión ambiental, sino también geopolítica.

Qué sucede en la provincia de Mendoza

Según datos correspondientes a octubre de 2025, la provincia tiene nueve parques solares en proceso de montaje o ejecución, que representan 1.220 megawatts (MW). A su vez, este aporte duplica la potencia instalada en Mendoza, es decir el de las centrales térmicas e hidroeléctricas.

A fines de 2024, la provincia generaba menos del 1% de energía solar, mientras que se planifica que comprenda el 30% del total generado para fines de 2027.

Mapa interactivo de Mendoza y sus parques de energía solar

Al pasar el cursor por el mapa podrás ver el nombre del parque solar y cuánta energía generan en megawatts.

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