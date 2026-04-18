18 de abril de 2026
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Minería

Mendoza avanza con proveedores globales para impulsar la minería

El Gobierno busca incorporar tecnología de clase mundial para mejorar procesos, elevar estándares y potenciar el desarrollo del sector en la provincia.

El director de Minería, Jerónimo Shantal, mantuvo un encuentro de trabajo en la empresa Metso en Chile.

El director de Minería, Jerónimo Shantal, mantuvo un encuentro de trabajo en la empresa Metso en Chile.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

La provincia de Mendoza mantiene contacto y articula con proveedores tecnológicos de clase mundial, con el objetivo de dar el salto tecnológico para impulsar la minería. La iniciativa apunta a incorporar innovación, elevar estándares internacionales y potenciar el entramado productivo local en un sector que comienza a reactivarse.

Según informaron desde el Gobierno provincial, el objetivo es consolidar una red de cooperación con empresas tecnológicas que permitan mejorar los procesos mineros, desde la exploración hasta la producción, incorporando herramientas de última generación y criterios de sostenibilidad.

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El director de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente, Jerónimo Shantal, recorrió las oficinas de la compañía Metso en Chile, referente global en tecnologías sostenibles y reciclado, en el marco de la Cesco Week 2026.

Durante el encuentro, representantes de la firma presentaron la trayectoria de la compañía, su evolución en el mercado internacional y su posicionamiento como uno de los principales actores en el diseño, provisión y operación de plantas y equipos para la industria minera. Asimismo, se abordaron los desarrollos tecnológicos que actualmente se implementan en distintas operaciones a nivel global, con especial énfasis en eficiencia energética, optimización de procesos y reducción del impacto ambiental.

“Estos encuentros son importantes por el potencial de compañías como Metso para convertirse en socios estratégicos en el desarrollo del sector minero mendocino, a partir de su capacidad para aportar conocimiento, innovación y soluciones tecnológicas orientadas a un modelo productivo sustentable y competitivo”, afirmó Shantal.

Tecnología e innovación, ejes del nuevo modelo minero

El avance en estos intercambios se enmarca en una política más amplia que busca posicionar a Mendoza dentro del nuevo mapa minero argentino, con foco en la eficiencia, la trazabilidad y el cuidado ambiental.

La incorporación de proveedores tecnológicos no solo apunta a optimizar la actividad extractiva, sino también a garantizar estándares internacionales en áreas clave como la medición de impacto ambiental, la gestión de datos y la automatización de procesos.

Este enfoque se alinea con iniciativas que ya se desarrollan en la provincia para fortalecer la cadena de valor minera, mejorar la competitividad de los proveedores locales y promover la sostenibilidad en toda la actividad.

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