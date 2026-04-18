Andean Capital Forum en Mendoza: buscan atraer inversiones mineras y posicionar la provincia como hub financiero

Mendoza volverá a posicionarse en el centro de la agenda minera internacional con la realización del Andean Capital Forum, un encuentro que se desarrollará del 20 al 22 de abril en el Auditorio Ángel Bustelo.
El evento reunirá a referentes globales del sector para conectar proyectos andinos con financiamiento internacional. Cuándo se realizará y el cronograma completo de actividades.
Mendoza volverá a posicionarse en el centro de la agenda minera internacional con la realización del Andean Capital Forum, un encuentro que se desarrollará del 20 al 22 de abril en el Auditorio Ángel Bustelo.
Organizado por el Gobierno provincial junto a Impulsa Mendoza, IN-VR, la Toronto Stock Exchange, la Bolsa de Comercio de Mendoza y BYMA, el foro reunirá a referentes de los sectores público, financiero y minero con el objetivo de impulsar inversiones, proyectos y desarrollo en la región andina.
El Andean Capital Forum busca conectar proyectos mineros de la cordillera de los Andes con inversores globales, bolsas de valores y actores estratégicos del sector.
En ese sentido, se presenta como una plataforma para transformar iniciativas en oportunidades concretas de financiamiento, especialmente en minerales críticos como cobre y litio.
El evento se realiza por primera vez en el marco de la estrategia Andean Bridge, impulsada por la Provincia para consolidarse como un hub financiero minero en la región.
“Es una decisión estratégica de Mendoza consolidarse como hub financiero para la minería andina”, destacó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.
El encuentro combinará distintos formatos que permitirán abordar el desarrollo del sector de manera integral. Habrá:
Además, se presentarán más de 15 proyectos seleccionados para inversión, con acceso directo a decisores clave.
El foro contará con la presencia de autoridades, especialistas y referentes internacionales de los sectores público, financiero, empresarial y académico.
Entre ellos se destacan representantes de la Toronto Stock Exchange, BYMA, Banco Galicia, Banco Comafi, EY y empresas mineras con proyectos en la región, además de cámaras e instituciones vinculadas a la actividad. También participarán referentes en logística, financiamiento internacional y formación técnica, lo que refuerza el carácter integral del encuentro.
La realización del Andean Capital Forum se enmarca en una estrategia sostenida de la provincia para posicionarse como un centro financiero y operativo de la minería.
En los últimos años, Mendoza ha impulsado eventos, rondas de financiamiento y espacios de intercambio técnico con actores de la región y del mundo, además de fortalecer vínculos con mercados internacionales como la Toronto Stock Exchange.
Sesión 2 – Proyectos y desarrollo
Sesión 3 – Financiamiento
Sesión 4 – Infraestructura, logística y ESG