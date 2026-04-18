18 de abril de 2026
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Minería

Andean Capital Forum en Mendoza: buscan atraer inversiones mineras y posicionar la provincia como hub financiero

El evento reunirá a referentes globales del sector para conectar proyectos andinos con financiamiento internacional. Cuándo se realizará y el cronograma completo de actividades.

Se viene un importante encuentro del sector minero en Mendoza.

Se viene un importante encuentro del sector minero en Mendoza.

Foto: Prensa Grupo AISA
Por Sitio Andino Economía

Mendoza volverá a posicionarse en el centro de la agenda minera internacional con la realización del Andean Capital Forum, un encuentro que se desarrollará del 20 al 22 de abril en el Auditorio Ángel Bustelo.

Organizado por el Gobierno provincial junto a Impulsa Mendoza, IN-VR, la Toronto Stock Exchange, la Bolsa de Comercio de Mendoza y BYMA, el foro reunirá a referentes de los sectores público, financiero y minero con el objetivo de impulsar inversiones, proyectos y desarrollo en la región andina.

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Andean Capital Forum 2026
Del 20 al 22 de abril, Andean Capital Forum en Mendoza, para atraer inversiones mineras y reunir a los referentes del sector.

Del 20 al 22 de abril, Andean Capital Forum en Mendoza, para atraer inversiones mineras y reunir a los referentes del sector.

Un puente entre proyectos mineros y capital internacional

El Andean Capital Forum busca conectar proyectos mineros de la cordillera de los Andes con inversores globales, bolsas de valores y actores estratégicos del sector.

En ese sentido, se presenta como una plataforma para transformar iniciativas en oportunidades concretas de financiamiento, especialmente en minerales críticos como cobre y litio.

El evento se realiza por primera vez en el marco de la estrategia Andean Bridge, impulsada por la Provincia para consolidarse como un hub financiero minero en la región.

Es una decisión estratégica de Mendoza consolidarse como hub financiero para la minería andina”, destacó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Jimena Latorre
Jimena Latorre destac&oacute; que la decisi&oacute;n estrat&eacute;gica de Mendoza es consolidarse como hub&nbsp;financiero para la miner&iacute;a andina.

Jimena Latorre destacó que la decisión estratégica de Mendoza es consolidarse como hub financiero para la minería andina.

Andean Capital Forum: tres jornadas con foco en inversión, desarrollo y ambiente

El encuentro combinará distintos formatos que permitirán abordar el desarrollo del sector de manera integral. Habrá:

  • Conferencias y paneles sobre inversión y exploración minera
  • Workshops técnicos sobre financiamiento y mercado de metales
  • Rondas de negocios con reuniones uno a uno entre proyectos e inversores
  • Espacios de networking estratégico, como el tradicional Mines & Wines

Además, se presentarán más de 15 proyectos seleccionados para inversión, con acceso directo a decisores clave.

El foro contará con la presencia de autoridades, especialistas y referentes internacionales de los sectores público, financiero, empresarial y académico.

Entre ellos se destacan representantes de la Toronto Stock Exchange, BYMA, Banco Galicia, Banco Comafi, EY y empresas mineras con proyectos en la región, además de cámaras e instituciones vinculadas a la actividad. También participarán referentes en logística, financiamiento internacional y formación técnica, lo que refuerza el carácter integral del encuentro.

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Mendoza busca convertirse en hub log&iacute;stico para la miner&iacute;a.

Mendoza busca convertirse en hub logístico para la minería.

Mendoza busca consolidarse como hub minero internacional

La realización del Andean Capital Forum se enmarca en una estrategia sostenida de la provincia para posicionarse como un centro financiero y operativo de la minería.

En los últimos años, Mendoza ha impulsado eventos, rondas de financiamiento y espacios de intercambio técnico con actores de la región y del mundo, además de fortalecer vínculos con mercados internacionales como la Toronto Stock Exchange.

Cronograma completo del Andean Capital Forum en Mendoza

Día 0 – 20 de abril (workshops y networking)

  • 10:00 – Workshop LME: Volatilidad, precios y cobertura (London Metal Exchange)
  • 15:00 – Workshop: Finanzas y fundamentos de la minería
  • 19:00 – Recepción de networking VIP (Icebreaker)

Día 1 – 21 de abril

  • 08:00 – Acreditación y café de bienvenida
  • 09:10 – Apertura y diálogo inicial
  • 09:35 – Palabras de apertura (Chairman)
  • 09:40 – Presentación CAEM
  • 09:50 – Keynote: Gustavo Castagnino (Genneia)
  • 10:00 – Coffee break

Sesión 2 – Proyectos y desarrollo

  • 10:35 – Panel: Avance de proyectos
  • 11:15 – Workshop: Camino del proyecto minero
  • 11:55 – Financiamiento de exploración
  • 12:05 – Almuerzo de networking
  • 13:50 – Panel: Pipeline de proyectos andinos

Sesión 3 – Financiamiento

  • 14:30 – Presentación Banco Galicia
  • 14:40 – Workshop NI 43-101
  • 15:10 – Presentación de proyectos
  • 16:00 – Rondas de negocios
  • 17:30 – Coffee de cierre
  • 19:00 – Evento Mines & Wines (Bodega Lagarde)

Día 2 – 22 de abril

  • 08:30 – Café de bienvenida
  • 09:00 – Apertura (Chairman)
  • 09:05 – Apertura institucional
  • 09:10 – Proyecto PSJ Cobre Mendocino
  • 09:25 – Presentación: Nuevo triángulo del cobre
  • 09:35 – Panel: Financiamiento de proyectos mineros
  • 10:10 – Presentación VMF Abogados
  • 10:25 – Panel: Proyectos tempranos
  • 11:05 – Coffee break
  • 11:35 – Panel: De proyecto a operación
  • 12:15 – Workshop: Project finance
  • 12:50 – Presentación RedMagister
  • 13:00 – Almuerzo de networking

Sesión 4 – Infraestructura, logística y ESG

  • 14:30 – Formación en economía minera y ESG
  • 14:40 – Panel: Corredor de exportación andino
  • 15:20 – Introducción bloque final
  • 15:30 – Presentación de proyectos
  • 16:10 – Rondas de negocios
  • 17:30 – Coffee de cierre
Temas
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