Andean Capital Forum en Mendoza: buscan atraer inversiones mineras y posicionar la provincia como hub financiero

Se viene un importante encuentro del sector minero en Mendoza.

Mendoza volverá a posicionarse en el centro de la agenda minera internacional con la realización del Andean Capital Forum , un encuentro que se desarrollará del 20 al 22 de abril en el Auditorio Ángel Bustelo .

Organizado por el Gobierno provincial junto a Impulsa Mendoza , IN-VR, la Toronto Stock Exchange, la Bolsa de Comercio de Mendoza y BYMA, el foro reunirá a referentes de los sectores público, financiero y minero con el objetivo de impulsar inversiones, proyectos y desarrollo en la región andina.

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El Andean Capital Forum busca conectar proyectos mineros de la cordillera de los Andes con inversores globales , bolsas de valores y actores estratégicos del sector.

Del 20 al 22 de abril, Andean Capital Forum en Mendoza, para atraer inversiones mineras y reunir a los referentes del sector.

En ese sentido, se presenta como una plataforma para transformar iniciativas en oportunidades concretas de financiamiento , especialmente en minerales críticos como cobre y litio .

El evento se realiza por primera vez en el marco de la estrategia Andean Bridge, impulsada por la Provincia para consolidarse como un hub financiero minero en la región.

“Es una decisión estratégica de Mendoza consolidarse como hub financiero para la minería andina”, destacó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Jimena Latorre Jimena Latorre destacó que la decisión estratégica de Mendoza es consolidarse como hub financiero para la minería andina.

Andean Capital Forum: tres jornadas con foco en inversión, desarrollo y ambiente

El encuentro combinará distintos formatos que permitirán abordar el desarrollo del sector de manera integral. Habrá:

Conferencias y paneles sobre inversión y exploración minera

Workshops técnicos sobre financiamiento y mercado de metales

Rondas de negocios con reuniones uno a uno entre proyectos e inversores

Espacios de networking estratégico, como el tradicional Mines & Wines

Además, se presentarán más de 15 proyectos seleccionados para inversión, con acceso directo a decisores clave.

El foro contará con la presencia de autoridades, especialistas y referentes internacionales de los sectores público, financiero, empresarial y académico.

Entre ellos se destacan representantes de la Toronto Stock Exchange, BYMA, Banco Galicia, Banco Comafi, EY y empresas mineras con proyectos en la región, además de cámaras e instituciones vinculadas a la actividad. También participarán referentes en logística, financiamiento internacional y formación técnica, lo que refuerza el carácter integral del encuentro.

minería San Juan, Mina Gualcamayo 02.JPG Mendoza busca convertirse en hub logístico para la minería. Foto: Prensa Grupo AISA

Mendoza busca consolidarse como hub minero internacional

La realización del Andean Capital Forum se enmarca en una estrategia sostenida de la provincia para posicionarse como un centro financiero y operativo de la minería.

En los últimos años, Mendoza ha impulsado eventos, rondas de financiamiento y espacios de intercambio técnico con actores de la región y del mundo, además de fortalecer vínculos con mercados internacionales como la Toronto Stock Exchange.

Cronograma completo del Andean Capital Forum en Mendoza

Día 0 – 20 de abril (workshops y networking)

10:00 – Workshop LME: Volatilidad, precios y cobertura (London Metal Exchange)

15:00 – Workshop: Finanzas y fundamentos de la minería

19:00 – Recepción de networking VIP (Icebreaker)

Día 1 – 21 de abril

08:00 – Acreditación y café de bienvenida

09:10 – Apertura y diálogo inicial

09:35 – Palabras de apertura (Chairman)

09:40 – Presentación CAEM

09:50 – Keynote: Gustavo Castagnino (Genneia)

10:00 – Coffee break

Sesión 2 – Proyectos y desarrollo

10:35 – Panel: Avance de proyectos

11:15 – Workshop: Camino del proyecto minero

11:55 – Financiamiento de exploración

12:05 – Almuerzo de networking

13:50 – Panel: Pipeline de proyectos andinos

Sesión 3 – Financiamiento

14:30 – Presentación Banco Galicia

14:40 – Workshop NI 43-101

15:10 – Presentación de proyectos

16:00 – Rondas de negocios

17:30 – Coffee de cierre

19:00 – Evento Mines & Wines (Bodega Lagarde)

Día 2 – 22 de abril

08:30 – Café de bienvenida

09:00 – Apertura (Chairman)

09:05 – Apertura institucional

09:10 – Proyecto PSJ Cobre Mendocino

09:25 – Presentación: Nuevo triángulo del cobre

09:35 – Panel: Financiamiento de proyectos mineros

10:10 – Presentación VMF Abogados

10:25 – Panel: Proyectos tempranos

11:05 – Coffee break

11:35 – Panel: De proyecto a operación

12:15 – Workshop: Project finance

12:50 – Presentación RedMagister

13:00 – Almuerzo de networking

Sesión 4 – Infraestructura, logística y ESG