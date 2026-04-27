Anuncian inversión por US$100 millones en Salta para producir litio: cuál es la situación en Mendoza

La alianza entre Argentina Lithium, Lanshen y Stellantis impulsa la producción de litio en Salar de Rincón, Salta.

Argentina Lithium & Energy Corp. y Xi’an Lanshen firmaron un acuerdo marco, de hasta U$S100 millones para avanzar hacia el desarrollo comercial del Proyecto de Salmuera de Litio Rincon West, ubicado en la provincia de Salta. Cuál es la situación respecto a este mineral en la provincia de Mendoza.

La compañía argentina y la empresa china sellaron un acuerdo marco por etapas que incluye pruebas piloto con tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), estudios de viabilidad y la posible construcción de una planta comercial de 5.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

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El acuerdo otorga a la firma china el derecho de adquirir hasta un 30% de participación accionaria en la filial argentina Argentina Litio y Energía SA (ALESA), mediante aportes escalonados que suman aproximadamente 100 millones de dólares. Esta colaboración profundiza el Memorando de Entendimiento anunciado en diciembre pasado.

El desarrollo del proyecto se organizó en tres etapas claramente definidas para reducir riesgos de manera progresiva: en la Etapa 1 se realizarán pruebas de salmuera con tecnología DLE a escala piloto , validación del proceso y diseño de ingeniería para sustentar un Estudio de Prefactibilidad (PFS), incluyendo diagramas de flujo, balances de masa y energía, y estimaciones de costos.

La Etapa 2 contemplará la ingeniería a nivel de Estudio de Viabilidad Definitivo (DFS), apoyo en temas ambientales y permisos, y la integración del trabajo técnico de Lanshen en los estudios bajo norma NI 43-101, sujeto a la entrega de una garantía corporativa.

La Etapa 3, la más relevante del acuerdo, prevé la construcción y puesta en marcha de una planta de procesamiento de litio a escala comercial. Sujeto al éxito de las etapas anteriores y al cumplimiento de hitos clave.

Según se informó, Lanshen aportará aproximadamente US$95,9 millones en forma de ingeniería, adquisición y suministro totalmente integrados para una planta diseñada para producir 5.000 toneladas anuales de carbonato de litio de grado batería.

Este alcance incluye ingeniería detallada, fabricación de plantas de procesamiento de cloruro de litio y carbonato de litio, entrega de todos los componentes principales en sitio, logística internacional, transporte, seguro, soporte de ensamblaje, precomisionamiento, comisionamiento, pruebas de rendimiento, puesta en marcha y programas de capacitación para operadores, configurando una solución llave en mano.

El avance a la Etapa 3 está condicionado al cumplimiento de varios hitos por parte de ALESA, entre ellos la presentación de estimaciones de reservas según NI 43-101, aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental completa, finalización de estudios de referencia y condiciones del sitio, obtención de todos los permisos federales y provinciales, aseguramiento del financiamiento del proyecto y obtención de consentimientos de terceros, incluyendo los requeridos por los acuerdos con Stellantis.

Un mineral clave para la transición energética

El litio es hoy uno de los recursos más demandados del mundo por su uso en baterías para vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y dispositivos electrónicos.

En ese contexto, Argentina se consolidó como uno de los destinos más atractivos para inversiones mineras, especialmente en el norte del país, donde ya existen proyectos en producción y otros en etapas avanzadas.

Cuál es la situación del litio en Mendoza

A diferencia de Salta, Mendoza aún se encuentra en una fase inicial en el desarrollo de este mineral.

En la provincia, el principal avance reciente fue el envío a la Legislatura de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Don Luis y Otro”, orientado a la exploración de litio en la zona de Salinas del Diamante, entre San Rafael y Malargüe.

SALINAS DON LUIS En Mendoza, el principal avance reciente fue el envío a la Legislatura de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de litio "Don Luis y Otro".

Se trata de un proyecto que abarca más de 234.000 hectáreas y que ya superó instancias técnicas, ambientales y de participación ciudadana, pero que todavía requiere la ratificación legislativa para poder avanzar a la etapa de exploración.

Esa instancia es clave, ya que el marco normativo mendocino —especialmente la Ley 7722— exige el aval político para este tipo de desarrollos.

Exploración, el punto de partida

Aun con ese avance administrativo, Mendoza no tiene hoy proyectos de litio en producción ni en fases cercanas a la explotación.

Las iniciativas están centradas en la exploración, es decir, en la generación de información geológica para determinar si el recurso existe en cantidad y calidad suficiente como para ser desarrollado.

Esto implica que cualquier salto hacia inversiones de gran escala, como las que hoy se anuncian en Salta, dependerá de resultados técnicos y de definiciones políticas futuras.