A un mes de la brutal agresión en Godoy Cruz, sigue grave el músico Mauco Cuello

Este jueves 25 de septiembre se cumplió un mes del día en el que el músico Mauco Cuello fue víctima de una brutal agresión en Godoy Cruz , en cercanías al conocido bar La Cañada y por cuya golpiza permanece internado en terapia intensiva, con un estado de suma gravedad, que sumó complicaciones también por infecciones intrahospitalarias.

Cuello no despertó desde ese 25 de agosto, día en el que fue hallado tendido en la calle, con graves heridas en su cuerpo y luego de haber perdido muchísima sangre.

Su familia sigue pidiendo justicia, pero lo cierto es que, hasta el momento, poco se sabe del caso. Por eso insisten por la aparición de testigos y apuestan a la ayuda de los vecinos de la zona.

La investigación está a cargo de la fiscalía de homicidios, desde donde manejan la hipótesis del robo como principal opción, aunque los detectives admiten tener “pocas pruebas” y estar un tanto “desorientados”.

Lo que pasó con Mauco Cuello es inentendible. El músico, de 29 años, asistió la noche del 24 de agosto al bar La Cañada, en calle Paraná y San Martín Sur de Godoy Cruz. Horas después apareció en las inmediaciones tendido en el piso e inconsciente.

Según consta en la causa, el hombre fue asistido en primera instancia en el interior de un colectivo, donde fue vendado por golpes que tenía en su cabeza. De acuerdo a los investigadores, en ese momento Cuello se negó a ser trasladado a un hospital y aseguró que no había sido víctima de ningún delito.

De esta forma a las horas su salud empeoró notablemente y tras una nueva intervención policial, fue llevado al Central, donde permanece internado hasta la actualidad.

“Ha tenido complicaciones respiratorias por virus intrahospitalarios. Sigue peleando por su vida, está en terapia intensiva”, explicó Ailén, su hermana, quien apostó a la “solidaridad” de los vecinos.

“Necesitamos de testigos. Alguien que haya escuchado algún grito, que haya encontrado sangre en su puerta, ya que la cantidad de sangre que ha perdido mi hermano ha sido muchísima”, agregó.

Además, la mujer cuestionó el trabajo del Servicio de Emergencias Coordinado, que no derivó a Mauco a un hospital en primera instancia. “Un paciente con un traumatismo de las características de mi hermano se lo traslada igual a un centro asistencial, ya que las ambulancias brindan atenciones pre hospitalarias”, sostuvo Ailén, quien es bombero de la Policía de Mendoza.

La investigación judicial

Por estas horas, la justicia intenta reconstruir el caso que, hasta el momento, tiene muy pocos datos certeros.

La fiscalía analiza cámaras de seguridad y ha citado a declarar a choferes de colectivos que pasaron por esa zona el día del hecho, como así también a policías y otras personas que estuvieron en el bar. Hasta ahora no surgió nada de sus testimoniales.

En ese sentido, la justicia puso la lupa en el faltante de la guitarra de Cuello, la cual desapareció tras el hecho.

“Para mí ha sido víctima de un robo, porque algunos manifiestan que él tenía una guitarra y otras pertenencias que no las tenía al momento en que lo encuentran”, afirmó una alta fuente policial ligada a la investigación.

Sin embargo, por el momento la fiscalía no descarta ninguna hipótesis.