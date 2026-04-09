9 de abril de 2026
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Godoy Cruz

Masivos allanamientos en Godoy Cruz: a quién detuvieron

La Policía de Mendoza realiza múltiples allanamientos en el barrio La Gloria de Godoy Cruz en busca de un peligroso delincuente.

Importante despliegue policial en el barrio La Gloria de Godoy Cruz.&nbsp;

Importante despliegue policial en el barrio La Gloria de Godoy Cruz. 

 Por Pablo Segura

Efectivos de distintas divisiones de la Policía de Mendoza realizan múltiples allanamientos en el barrio La Gloria de Godoy Cruz con el objetivo de detener a quien sería el responsable del ataque a una menor de 11 años, quien fue baleada en su casa durante un claro mensaje mafioso a su padre.

Según las primeras informaciones, la justicia habría otorgado al menos 26 órdenes de allanamientos en distintos domicilios del barrio mencionado, como así también en algunas zonas aledañas, en el marco de la investigación por el hecho ocurrido el 21 de marzo pasado.

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Las medidas son presenciadas por la propia ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, y de acuerdo a informaciones preliminares, el sujeto buscado estaría detenido, siendo este un menor de edad imputable.

Masivos allanamientos de la Policía de Mendoza en Godoy Cruz: los detalles

Según confirmó la propia ministra Rus, el principal objetivo de todas las medidas fue detener al menor mencionado, quien ya había sido identificado como autor material del ataque a la menor de edad en el oeste de Godoy Cruz.

El sospechoso, de 17 años, quedó a disposición de la justicia y en las próximas horas se definirá su situación procesal. Al mismo tiempo, los detectives confirmaron que continúa la investigación contra el autor intelecual, quien sería un interno de la penitenciaría Almafuerte.

En base a esto se confirmó la hipótesis de que la menor fue baleada en un claro mensaje intimidatorio hacia el padre de la pequeña, en el marco de un conflicto por narcotráfico que ya fue judicializado años atrás y está en manos de la Justicia Federal.

Rus explicó que el menor detenido no tenía antecedentes en el Sistema Juvenil, aunque sí ha sido vinculado con este tipo de delitos en otras ocasiones.

Además, fuentes policiales confirmaron el hallazgo de estupefacientes, armas y municiones durante todos los allanamientos realizados.

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