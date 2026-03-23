La madre de la niña de 11 años que el fin de semana fue baleada en Godoy Cruz en un aparente ajuste de cuentas habló con la prensa mientras sigue la evolución de su hija y aseguró que los agresores quisieron matar a la menor de edad , en un ataque directo y con un claro mensaje intimidatorio.

“Le dieron cuatro tiros, tres en las piernas y uno en la mano. Le quisieron tirar en el cuerpo, en la cara y ella puso la mano, gritando que ya estaba”, explicó, evidentemente angustiada, Johana, la madre de la pequeña baleada en Godoy Cruz.

La mujer confirmó que la menor de edad continúa internada en estado delicado y agregó que uno de los disparos afectó gravemente una de las piernas de la criatura.

Además, confirmó la hipótesis de que la agresión estaría vinculada con su ex pareja -padre de la menor de edad. “Hace 10 años estoy separada. No se nada de él”, agregó la mujer, con respecto al hombre al que habrían intentado amedrentar con el ataque.

Menor de edad baleada en Godoy Cruz: el desgarrador relato de su madre

El hecho en cuestión ocurrió el sábado por la tarde en el oeste de Godoy Cruz, cuando un grupo de sujetos baleó a una menor de 11 años.

“Golpearon la puerta dos veces. La segunda vez fue mas fuerte y cuando ella abre, le tiraron. Ella cayó al piso y le quisieron disparar en el cuerpo. Yo salí corriendo y cuando vieron esto, salieron. Afuera había mas niños, algunos amiguitos de mi hija”, explicó Johana.

Ese sentido, agregó que la menor de edad quedó gravemente herida, tendida en el piso. “Mi hija se estaba desangrando y los vecinos me empezaron a ayudar para poder asistirla. Gracias a Dios alguien nos subió a una camioneta y la trajimos al hospital Lencinas, donde llamaron una ambulancia y nos trajeron al Noti”, contó la madre, quien agregó que recibió el llamado de la propia ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, para ponerse a su disposición.

El caso es investigado por la fiscalía de homicidios y por el momento no hay detenidos. Se cree que un grupo de sujetos atacó a la menor para amedrentar a su padre, un sujeto que está detenido y que estaría vinculado con una causa de drogas en la que están imputados varios presos y penitenciarios.