Balacera en Godoy Cruz: una niña de 11 años fue herida al abrir la puerta de su casa

Buscan al autor del ataque a una menor en Godoy Cruz.

Una niña de 11 años resultó herida de arma de fuego este sábado por la tarde en Godoy Cruz , luego de que un hombre efectuara disparos frente a su vivienda . El agresor escapó y es intensamente buscado .

La balacera ocurrió cerca de las 19.20 en la intersección de calles Martín Coronado y El Carrizal, en el barrio Los Cerrillos , en jurisdicción de la Comisaría 50ª.

Siete allanamientos y un abogado en la mira: el caso que sacude al mundo financiero mendocino

La caída de Megatecnología y la cronología de una de las mayores estafas en Mendoza

Según la información preliminar, un llamado al 911 alertó sobre detonaciones en la zona . Testigos señalaron que vieron a un individuo salir corriendo, vestido con campera azul con capucha y bermuda de jeans .

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a la madre de la menor, quien relató que golpearon la puerta del domicilio y la niña salió a atender . En ese momento, se escucharon los disparos . La víctima sufrió heridas en una mano y en un miembro inferior.

Hospital Notti, internación, niños, pediatras, pediatría La joven baleada en Godoy Cruz quedó internada en el Hospital Notti. Foto: Cristian Lozano

La menor fue trasladada inicialmente por medios particulares al Hospital Lencinas y luego derivada al Hospital Notti por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

En la escena, Policía Científica trabajó sobre el relevamiento de pruebas y se constató la presencia de varias vainas servidas calibre 9 milímetros.

El autor del ataque se dio a la fuga y es buscado por personal policial, mientras la Unidad Investigativa avanza con las medidas para esclarecer el hecho.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, no se descarta que el episodio esté vinculado a un tiroteo ocurrido días atrás en la zona.