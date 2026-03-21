Balacera en Godoy Cruz: una niña de 11 años fue herida al abrir la puerta de su casa

Una niña de 11 años resultó herida de arma de fuego este sábado por la tarde en Godoy Cruz, luego de que un hombre efectuara disparos frente a su vivienda. El agresor escapó y es intensamente buscado.
Ocurrió en el barrio Los Cerrillos. La menor recibió disparos en una mano y una pierna. Fue trasladada al Notti. El atacante tocó el timbre, la nena atendió y la baleó.
Una niña de 11 años resultó herida de arma de fuego este sábado por la tarde en Godoy Cruz, luego de que un hombre efectuara disparos frente a su vivienda. El agresor escapó y es intensamente buscado.
La balacera ocurrió cerca de las 19.20 en la intersección de calles Martín Coronado y El Carrizal, en el barrio Los Cerrillos, en jurisdicción de la Comisaría 50ª.
Según la información preliminar, un llamado al 911 alertó sobre detonaciones en la zona. Testigos señalaron que vieron a un individuo salir corriendo, vestido con campera azul con capucha y bermuda de jeans.
Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a la madre de la menor, quien relató que golpearon la puerta del domicilio y la niña salió a atender. En ese momento, se escucharon los disparos. La víctima sufrió heridas en una mano y en un miembro inferior.
La menor fue trasladada inicialmente por medios particulares al Hospital Lencinas y luego derivada al Hospital Notti por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
En la escena, Policía Científica trabajó sobre el relevamiento de pruebas y se constató la presencia de varias vainas servidas calibre 9 milímetros.
El autor del ataque se dio a la fuga y es buscado por personal policial, mientras la Unidad Investigativa avanza con las medidas para esclarecer el hecho.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, no se descarta que el episodio esté vinculado a un tiroteo ocurrido días atrás en la zona.