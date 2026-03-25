Otorgan custodia policial a la familia de la menor herida en Godoy Cruz por posibles amenazas

El caso de la niña de 11 años que fue baleada en Godoy Cruz continúa generando conmoción y preocupación, mientras avanzan distintas hipótesis que vinculan el hecho a un contexto de amenazas previas y un presunto conflicto narco en la zona.

Ante este escenario, el Ministerio de Seguridad dispuso nuevas medidas de protección para el entorno de la víctima, con especial foco en sus hermanos, quienes fueron incorporados a un esquema de resguardo policial .

Cómo evoluciona la salud la nena baleada en Godoy Cruz tras una cirugía de alto riesgo

Según se informó oficialmente, las autoridades avanzaron con una ampliación de la custodia tras el ataque, considerando el riesgo que podría afectar a otros integrantes del grupo familiar.

En paralelo, la madre de la menor, Johana Sánchez, expuso atravesar una situación de vulnerabilidad socioeconómica , lo que motivó la intervención estatal. A partir de esto, el Ministerio, en conjunto con la Dirección de Asistencia a la Víctima , inició gestiones para brindarle asistencia económica .

Las autoridades avanzaron con una ampliación de la custodia tras el ataque - Ilustrativa

Pedido de custodia en el hospital y la zona del ataque

La mujer también solicitó protección policial tanto para ella como para sus hijos menores, especialmente en inmediaciones del hospital Notti, donde la niña permanece bajo atención médica.

Hospital Notti, internación, niños, pediatras, pediatría La mujer también solicitó protección policial tanto para ella como para sus hijos menores Foto: Cristian Lozano

En respuesta, el pasado 23 de marzo se dispuso la implementación de custodia policial en las calles cercanas al lugar donde ocurrió el ataque, reforzando la presencia de efectivos en la zona.

Intervención estatal y acompañamiento integral

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que, desde el momento en que se tomó conocimiento del hecho, la Dirección de Asistencia a la Víctima interviene de manera gratuita y sostenida, brindando:

Contención psicológica

Asistencia integral

Articulación con otros organismos del Estado

El objetivo, señalaron, es garantizar el acceso a la justicia y promover medidas que aseguren la protección del grupo familiar, en un contexto marcado por la violencia.

Cómo sigue la salud de la nena

La nena de 11 años que fue baleada en Godoy Cruz continúa internada en terapia intensiva en el hospital Notti, donde permanece bajo monitoreo constante tras haber sido intervenida quirúrgicamente en los últimos días.

Según informaron desde el centro de salud, la menor "evoluciona favorablemente y sin requerimiento de oxígeno", un dato alentador dentro de un cuadro que, por su complejidad, requiere seguimiento permanente. Los profesionales destacaron además que el bypass practicado (una cirugía de alto riesgo) muestra, hasta el momento, una evolución positiva.

Mientras tanto, su madre y su hermana de 18 años permanecen alojadas en el hospital pediátrico a la espera de novedades médicas sobre su recuperación.