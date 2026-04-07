7 de abril de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz celebró el Día de la Actividad Física con una jornada inclusiva en el Parque San Vicente

Con actividades recreativas, controles de salud y propuestas para todas las edades, cientos de vecinos de Godoy Cruz participaron de una jornada que promovió el bienestar y la integración.

Actividades recreativas y saludables en Godoy Cruz.

Actividades recreativas y saludables en Godoy Cruz.

La propuesta, impulsada por la Municipalidad, incluyó diversas actividades recreativas y saludables, donde el movimiento, la inclusión y el bienestar marcaron el ritmo de la mañana.

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Una jornada inclusiva para toda la comunidad de Godoy Cruz

La actividad no solo convocó a personas mayores, sino también a personas con discapacidad, quienes se sumaron con entusiasmo a cada una de las propuestas.

En este sentido, el evento estuvo pensado como un espacio de encuentro, integración y disfrute al aire libre, promoviendo hábitos de vida saludables y reforzando el valor de la actividad física como herramienta para mejorar la calidad de vida.

Además, el clima festivo se hizo sentir con momentos de baile, donde el folclore se convirtió en una de las grandes atracciones, generando aplausos y emoción entre los presentes.

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Actividades deportivas, recreativas y de salud en Godoy Cruz

Durante la jornada, los asistentes participaron de propuestas como gimnasia preventiva, yoga, juegos recreativos y pádel, junto a estaciones de fuerza, flexibilidad y estimulación cognitiva.

También se desarrollaron actividades deportivas adaptadas como tejo, newcom y vóley sentado, pensadas especialmente para fomentar la inclusión.

Por otra parte, se instalaron stands de promoción de la salud con controles de signos vitales, asesoramiento en salud sexual y reproductiva, salud bucal y un taller de RCP, consolidando un abordaje integral del bienestar.

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Diego Costarelli destacó la importancia de estos espacios

En el marco de la actividad, Costarelli remarcó el valor de estas iniciativas: “Promover el movimiento es también promover salud, encuentro y comunidad. Estas acciones reflejan el compromiso de seguir construyendo un departamento activo e inclusivo para todas las edades”.

Asimismo, el jefe comunal participó de un sorteo de bicicletas entre los asistentes, generando sorpresa y entusiasmo entre los vecinos. “Nos encanta ver a nuestros adultos mayores activos, disfrutando y siendo protagonistas. Esto también es calidad de vida”, agregó.

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Una semana con actividades en distintos puntos del departamento de Godoy Cruz

La jornada forma parte de una agenda que se desarrollará del 6 al 12 de abril en diferentes espacios de Godoy Cruz, como el Parque San Vicente, la Estación Benegas, el Parque Pescarmona y los polis sociales y deportivos municipales.

Durante estos días, los vecinos podrán acceder a propuestas gratuitas que incluyen clases de ritmo, entrenamiento funcional, muestras deportivas y espacios recreativos abiertos a toda la comunidad.

El evento central tendrá lugar el sábado 11 en el Parque San Vicente, con actividades durante toda la jornada. Como parte de la agenda, el viernes 10 se realizará el Primer Encuentro de Danzas en el Poli social y deportivo Biritos, desde las 18:30.

Allí participarán distintos polis del departamento, que presentarán coreografías y expresiones artísticas en un evento abierto a toda la comunidad.

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Promover hábitos saludables, el objetivo central

Estas acciones se enmarcan en el Día Mundial de la Actividad Física (6 de abril) y el Día Mundial de la Salud, fechas impulsadas por la Organización Mundial de la Salud para fomentar la adopción de hábitos saludables.

En este contexto, desde el Municipio destacaron que la práctica regular de actividad física mejora la salud cardiovascular, fortalece el cuerpo y tiene un impacto positivo en la salud mental, reduciendo el estrés y la ansiedad.

Finalmente, Godoy Cruz reafirma su compromiso con la promoción de la salud integral, generando espacios accesibles, gratuitos y pensados para toda la comunidad.

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