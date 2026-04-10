Godoy Cruz abre inscripciones para un taller gratuito de AutoCAD orientado a metalurgia

El Municipio de Godoy Cruz abrió las preinscripciones para el Taller de AutoCAD para metalurgia , una propuesta formativa que comenzará este mes en la Escuela de Oficios, ubicada en Colón 770 .

La iniciativa está destinada a personas mayores de 18 años con domicilio en el departamento , interesadas en incorporar herramientas técnicas vinculadas al diseño aplicado a la industria metalúrgica.

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El curso es gratuito, presencial, de modalidad intensiva y cuenta con certificación. Además, posee cupos limitados , por lo que se recomienda completar la inscripción online a la brevedad.

El taller propone un recorrido teórico-práctico orientado al aprendizaje del programa AutoCAD aplicado al diseño técnico . Durante el cursado, los participantes incorporarán conocimientos sobre dibujo técnico, uso de cotas, realización de cortes y desarrollo de diseños en 2D y 3D. A su vez, se trabajará con una mirada específica en procesos de soldadura y metalurgia.

De esta manera, la propuesta busca brindar herramientas concretas que fortalezcan las posibilidades de inserción laboral, en un rubro con demanda creciente.

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Detalles del cursado en Godoy cruz

En esta edición, el taller tendrá una duración total de seis clases, con un encuentro semanal. Comenzará el miércoles 22 y se dictará de 9.00 a 12.00 horas.

Requisitos e inscripción en Godoy Cruz

Para participar, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años

Tener domicilio en Godoy Cruz

Contar con asistencia obligatoria al 100% del cursado

Llevar pendrive de 16 GB

Asistir con calzado cerrado

Las personas interesadas pueden preinscribirse a través del enlace habilitado. Una vez completado el formulario, el equipo educativo se comunicará telefónicamente para confirmar la asignación del cupo.

Para más información o consultas, se puede acudir a la Dirección de Educación y Capacitación Laboral, de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 horas, o comunicarse al 261-2074648.

En este sentido, la propuesta reafirma el compromiso del Municipio con la formación en oficios y la generación de oportunidades laborales para la comunidad.