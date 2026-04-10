10 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz abre inscripciones para un taller gratuito de AutoCAD orientado a metalurgia

La capacitación en Godoy Cruz se dictará en la Escuela de Oficios, será presencial e intensiva, y apunta a fortalecer la inserción laboral en un sector con demanda creciente.

Taller metalurgico en Godoy Cruz.

Taller metalurgico en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz abrió las preinscripciones para el Taller de AutoCAD para metalurgia, una propuesta formativa que comenzará este mes en la Escuela de Oficios, ubicada en Colón 770.

La iniciativa está destinada a personas mayores de 18 años con domicilio en el departamento, interesadas en incorporar herramientas técnicas vinculadas al diseño aplicado a la industria metalúrgica.

Lee además
charla gratuita en godoy cruz: todo lo que tenes que saber para compostar en casa

Charla gratuita en Godoy Cruz: todo lo que tenés que saber para compostar en casa
La causa está a cargo de la fiscal Florencia Díaz Peralta, quien resolvió imputar al joven

Imputaron al adolescente acusado de balear a una menor en Godoy Cruz

El curso es gratuito, presencial, de modalidad intensiva y cuenta con certificación. Además, posee cupos limitados, por lo que se recomienda completar la inscripción online a la brevedad.

Capacitación técnica con enfoque práctico

El taller propone un recorrido teórico-práctico orientado al aprendizaje del programa AutoCAD aplicado al diseño técnico. Durante el cursado, los participantes incorporarán conocimientos sobre dibujo técnico, uso de cotas, realización de cortes y desarrollo de diseños en 2D y 3D. A su vez, se trabajará con una mirada específica en procesos de soldadura y metalurgia.

De esta manera, la propuesta busca brindar herramientas concretas que fortalezcan las posibilidades de inserción laboral, en un rubro con demanda creciente.

image

Detalles del cursado en Godoy cruz

En esta edición, el taller tendrá una duración total de seis clases, con un encuentro semanal. Comenzará el miércoles 22 y se dictará de 9.00 a 12.00 horas.

Requisitos e inscripción en Godoy Cruz

Para participar, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de 18 años
  • Tener domicilio en Godoy Cruz
  • Contar con asistencia obligatoria al 100% del cursado
  • Llevar pendrive de 16 GB
  • Asistir con calzado cerrado

Las personas interesadas pueden preinscribirse a través del enlace habilitado. Una vez completado el formulario, el equipo educativo se comunicará telefónicamente para confirmar la asignación del cupo.

Para más información o consultas, se puede acudir a la Dirección de Educación y Capacitación Laboral, de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 horas, o comunicarse al 261-2074648.

En este sentido, la propuesta reafirma el compromiso del Municipio con la formación en oficios y la generación de oportunidades laborales para la comunidad.

Temas
Seguí leyendo

CostuRed: el programa en Godoy Cruz que convierte residuos textiles en oportunidades

Masivos allanamientos: detuvieron a un menor por el caso de la nena baleada en Godoy Cruz

Trágica muerte de una joven tras un choque en Godoy Cruz

Feria imperdible en Godoy Cruz: emprendedores, productos únicos y entrada gratis

Si tenés más de 40 años, este evento en Godoy Cruz es para vos

Con yoga, juegos y sorteos, así se vivió la jornada por la salud en Godoy Cruz

"Es asombroso lo rápido que evolucionó": cómo está la niña baleada en Godoy Cruz y cuándo podría recibir el alta

Escapaban con un taxi robado, chocaron y fueron detenidos en Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
atencion si sos de san rafael o tenes que viajar: habra corte total y desvios en la ruta nacional 143 por obras

Atención si sos de San Rafael o tenés que viajar: habrá corte total y desvíos en la Ruta Nacional 143 por obras

Las Más Leídas

Reinas de la Vendimia: el gasto extra que afrontan las soberanas por vivir en el interior.

Reinas: el gasto extra de vivir lejos del Gran Mendoza

Video: iba en contramano por la Lateral del Acceso Este, chocó y, herida, le robaron

Video impactante: chocó en contramano por la lateral del Acceso Este, quedó inconsciente y le robaron todo

Nicolás Serpa al 2000, en Maipú, el lugar donde ocurrió el robo.

Violento robo a una familia en Maipú: le apuntaron en la cabeza a un niño

La Cámara de Diputados tendrá nueva composición.

Proclamaron a los nuevos legisladores de Mendoza: cuándo asumen y cómo queda el reparto de fuerzas

El Quini 6 acumula un pozo imponente de $6.600 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo imponente de $6.600 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar