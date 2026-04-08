Godoy Cruz realiza una nueva edición del Mercado de Emprendedores GC

En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, el Municipio de Godoy Cruz realizará una nueva edición del Mercado de Emprendedores GC. La propuesta tendrá lugar el jueves 16 y viernes 17 de abril, de 10.00 a 19.00 horas, en la plaza departamental, con entrada libre y gratuita.
Un espacio para potenciar el talento local
La iniciativa tiene como objetivo principal impulsar, visibilizar y fortalecer el trabajo de emprendedores del departamento.
En este sentido, el Mercado se consolida como una verdadera vidriera para proyectos productivos locales, promoviendo el consumo consciente y el crecimiento de la economía social.
Durante ambas jornadas, los vecinos podrán recorrer distintos stands con productos originales, creativos y de elaboración artesanal, que reflejan la identidad del sector emprendedor.
Gran variedad de productos y rubros en Godoy Cruz
El público encontrará una amplia diversidad de propuestas, entre ellas:
Marroquinería
Indumentaria y accesorios
Decoración para el hogar
Cestería y cerámica
Jardinería
Impresión 3D
Papelería y stickers
Tejido y vitrofusión
Objetos de madera
Productos para mascotas
Cabe destacar que todos los emprendimientos forman parte del sistema de economía social de la provincia, lo que garantiza su formalización y acompañamiento institucional.
El emprendedurismo como motor de desarrollo
El Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra cada 16 de abril, busca fomentar la innovación, la creación de proyectos y el espíritu emprendedor.
En ese marco, el Mercado de Emprendedores GC se posiciona como un espacio de encuentro donde se potencia el talento local, se fortalecen redes de trabajo y se generan nuevas oportunidades.
Una invitación abierta a toda la comunidad
La propuesta, organizada por la Dirección de Educación y Capacitación Laboral a través del área de Economía Social, invita a vecinos y vecinas a disfrutar de una experiencia que combina producción local, creatividad y compromiso social.