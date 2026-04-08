Godoy Cruz realiza una nueva edición del Mercado de Emprendedores GC

En el marco del Día Mundial del Emprendimiento , el Municipio de Godoy Cruz realizará una nueva edición del Mercado de Emprendedores GC . La propuesta tendrá lugar el jueves 16 y viernes 17 de abril , de 10.00 a 19.00 horas, en la plaza departamental, c on entrada libre y gratuita .

La iniciativa tiene como objetivo principal impulsar, visibilizar y fortalecer el trabajo de emprendedores del departamento .

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En este sentido, el Mercado se consolida como una verdadera vidriera para proyectos productivos locales , promoviendo el consumo consciente y el crecimiento de la economía social.

Durante ambas jornadas, los vecinos podrán recorrer distintos stands con productos originales, creativos y de elaboración artesanal , que reflejan la identidad del sector emprendedor.

Gran variedad de productos y rubros en Godoy Cruz

El público encontrará una amplia diversidad de propuestas, entre ellas:

Marroquinería

Indumentaria y accesorios

Decoración para el hogar

Cestería y cerámica

Jardinería

Impresión 3D

Papelería y stickers

Tejido y vitrofusión

Objetos de madera

Productos para mascotas

Cabe destacar que todos los emprendimientos forman parte del sistema de economía social de la provincia, lo que garantiza su formalización y acompañamiento institucional.

El emprendedurismo como motor de desarrollo

El Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra cada 16 de abril, busca fomentar la innovación, la creación de proyectos y el espíritu emprendedor.

En ese marco, el Mercado de Emprendedores GC se posiciona como un espacio de encuentro donde se potencia el talento local, se fortalecen redes de trabajo y se generan nuevas oportunidades.

Una invitación abierta a toda la comunidad

La propuesta, organizada por la Dirección de Educación y Capacitación Laboral a través del área de Economía Social, invita a vecinos y vecinas a disfrutar de una experiencia que combina producción local, creatividad y compromiso social.