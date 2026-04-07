7 de abril de 2026
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Godoy Cruz

"Que vuelvan los lentos": Godoy Cruz invita a revivir los clásicos en una tarde a puro baile

El evento será el domingo 12 en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona de Godoy Cruz, con DJs, foodtrucks y entrada libre y gratuita.

Godoy Cruz y una jornada con música de todos los tiempos.

Godoy Cruz y una jornada con música de todos los tiempos.

Pensada especialmente para mayores de 40 años, la propuesta también convoca a toda la familia, recuperando la esencia de aquellas canciones que marcaron generaciones en un ambiente distendido y festivo.

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Una tarde para bailar y compartir en Godoy Cruz

El evento se realizará el domingo 12, de 16.00 a 22.00 horas, en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, con entrada libre y gratuita.

Será una jornada ideal para dejarse llevar por la música, compartir con amigos o en familia y disfrutar del aire libre en un entorno pensado para el encuentro y la diversión.

Clásicos de la música que atraviesan generaciones

La musicalización estará a cargo de más de 10 DJs de toda la provincia, quienes recorrerán los grandes éxitos nacionales e internacionales de las décadas del 80, 90 y 2000.

Canciones que marcaron época volverán a sonar en una pista abierta, donde la consigna será revivir esos momentos inolvidables que siguen vigentes en la memoria colectiva.

Música, baile y propuestas gastronómicas

Además de la propuesta musical, el evento contará con foodtrucks, sumando distintas opciones gastronómicas para complementar la experiencia.

De esta manera, “Que vuelvan los lentos” se consolida como un espacio ideal para reencontrarse con la pista, revivir clásicos y celebrar la música que une a distintas generaciones.

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