15 de enero de 2026
Sitio Andino
Música y memoria

Una noche en Godoy Cruz para revivir los grandes éxitos del pasado

La iniciativa en Godoy Cruz invita a mayores de 40 años y familias a disfrutar de una experiencia al aire libre con melodías inolvidables, foodtrucks y barra de bebidas.

Godoy Cruz y una nueva edición de "Que vuelvan los lentos".

Por Sitio Andino Departamentales

Godoy Cruz, en el marco de las propuestas impulsadas para celebrar el encuentro y el disfrute colectivo durante el verano, lanza una nueva edición de "Que vuelvan los lentos". Así, el Municipio continúa promoviendo actividades culturales al aire libre que invitan a apropiarse de los espacios públicos.

Asimismo, esta iniciativa está pensada especialmente para personas mayores de 40 años, aunque el espacio está abierto a toda la familia. En este sentido, la propuesta busca recuperar la mística de aquellas melodías inolvidables que marcaron distintas épocas y generaciones.

Una experiencia para disfrutar al aire libre en Godoy Cruz

El encuentro tendrá lugar el sábado 24, a las 21, en el Espacio Verde Pescarmona, con entrada libre y gratuita.

La noche contará con un clima nostálgico y festivo, donde la música será el hilo conductor para conectar recuerdos, emociones y momentos compartidos. Además, habrá foodtrucks y barra de bebidas, sumando opciones gastronómicas para completar la experiencia.

Más de 20 DJs y clásicos inolvidables de la música

La musicalización estará a cargo de más de 20 DJs, quienes recorrerán lo mejor del repertorio nacional e internacional de los años 80, 90 y 2000.

De este modo, bailando, recordando y compartiendo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una noche especial. Es que, será ideal para reencontrarse con la música que dejó huella y vivir una experiencia comunitaria al ritmo de los grandes clásicos.

