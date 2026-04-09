9 de abril de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Cupo completo en Godoy Cruz: crece el interés por el diseño sustentable en Mendoza

El taller de reciclaje y diseño textil en Godoy Cruz se dicta en la Escuela de Oficios y promueve la inclusión y el desarrollo sustentable.

El programa textil en Godoy Cruz.

El programa textil en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

Este jueves se realizó un encuentro institucional en la Escuela de Oficios, ubicada en Colón 770 de Godoy Cruz, en el marco del Taller de reciclaje y diseño textil del programa CostuRed.

La propuesta, que comenzó hace algunas semanas y ya cuenta con cupo completo, permitió acompañar a los participantes y visibilizar el trabajo articulado entre las distintas áreas involucradas. Los asistentes transitan una experiencia formativa orientada al desarrollo de habilidades textiles con enfoque ambiental.

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Formación para transformar residuos en oportunidades

El taller forma parte de una política pública que impulsa la economía circular en el departamento, mediante la recuperación de materiales textiles descartados por industrias y comercios.

En ese sentido, la iniciativa busca reducir el impacto ambiental de estos residuos, al tiempo que genera nuevas oportunidades de aprendizaje y producción para emprendedores locales. A través de la capacitación, los participantes incorporan herramientas para diseñar y fabricar productos sustentables a partir de telas reutilizadas.

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Trabajo articulado y desarrollo sostenible

El programa CostuRed surge del trabajo conjunto entre la Dirección de Ambiente, Energía y Cambio Climático y la Dirección de Educación y Capacitación Laboral.

Esta articulación permite fortalecer el vínculo entre quienes generan residuos textiles y quienes pueden reinsertarlos en nuevos procesos productivos, promoviendo la innovación y el agregado de valor.

Además, la iniciativa acompaña el crecimiento de emprendimientos locales que apuestan por el diseño sustentable.

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Un espacio de inclusión y creatividad

Con una duración de tres meses y cursado semanal, el taller propone un espacio de encuentro donde la creatividad y el compromiso ambiental se combinan con la formación en oficios.

En este marco, se promueven prácticas responsables con el entorno, en un esquema que fomenta la inclusión social y el trabajo colaborativo.

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Un programa con impacto local

CostuRed se consolida así como un programa clave en la promoción de la economía social y sustentable, impulsando la gestión responsable de residuos textiles y acompañando a quienes buscan desarrollar proyectos productivos con identidad ambiental.

El inicio de esta nueva cohorte reafirma el compromiso del Municipio con la formación, la innovación y el cuidado del ambiente.

Cómo obtener más información

Para consultas sobre capacitaciones y emprendedurismo, las personas interesadas pueden comunicarse por teléfono al 4429360/61 o vía WhatsApp al 2613068525.

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