Cupo completo en Godoy Cruz: crece el interés por el diseño sustentable en Mendoza

Este jueves se realizó un encuentro institucional en la Escuela de Oficios, ubicada en Colón 770 de Godoy Cruz , en el marco del Taller de reciclaje y diseño textil del programa CostuRed.

La propuesta, que comenzó hace algunas semanas y ya cuenta con cupo completo, permitió acompañar a los participantes y visibilizar el trabajo articulado entre las distintas áreas involucradas. Los asistentes transitan una experiencia formativa orientada al desarrollo de habilidades textiles con enfoque ambiental .

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El taller forma parte de una política pública que impulsa la economía circular en el departamento , mediante la recuperación de materiales textiles descartados por industrias y comercios.

En ese sentido, la iniciativa busca reduci r el impacto ambiental de estos residuos , al tiempo que genera nuevas oportunidades de aprendizaje y producción para emprendedores locales. A través de la capacitación, los participantes incorporan herramientas para diseñar y fabricar productos sustentables a partir de telas reutilizadas.

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Trabajo articulado y desarrollo sostenible

El programa CostuRed surge del trabajo conjunto entre la Dirección de Ambiente, Energía y Cambio Climático y la Dirección de Educación y Capacitación Laboral.

Esta articulación permite fortalecer el vínculo entre quienes generan residuos textiles y quienes pueden reinsertarlos en nuevos procesos productivos, promoviendo la innovación y el agregado de valor.

Además, la iniciativa acompaña el crecimiento de emprendimientos locales que apuestan por el diseño sustentable.

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Un espacio de inclusión y creatividad

Con una duración de tres meses y cursado semanal, el taller propone un espacio de encuentro donde la creatividad y el compromiso ambiental se combinan con la formación en oficios.

En este marco, se promueven prácticas responsables con el entorno, en un esquema que fomenta la inclusión social y el trabajo colaborativo.

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Un programa con impacto local

CostuRed se consolida así como un programa clave en la promoción de la economía social y sustentable, impulsando la gestión responsable de residuos textiles y acompañando a quienes buscan desarrollar proyectos productivos con identidad ambiental.

El inicio de esta nueva cohorte reafirma el compromiso del Municipio con la formación, la innovación y el cuidado del ambiente.

Cómo obtener más información

Para consultas sobre capacitaciones y emprendedurismo, las personas interesadas pueden comunicarse por teléfono al 4429360/61 o vía WhatsApp al 2613068525.