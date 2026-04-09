Cupo completo en Godoy Cruz: crece el interés por el diseño sustentable en Mendoza

Este jueves se realizó un encuentro institucional en la Escuela de Oficios, ubicada en Colón 770 de Godoy Cruz, en el marco del Taller de reciclaje y diseño textil del programa CostuRed.
El taller de reciclaje y diseño textil en Godoy Cruz se dicta en la Escuela de Oficios y promueve la inclusión y el desarrollo sustentable.
Este jueves se realizó un encuentro institucional en la Escuela de Oficios, ubicada en Colón 770 de Godoy Cruz, en el marco del Taller de reciclaje y diseño textil del programa CostuRed.
La propuesta, que comenzó hace algunas semanas y ya cuenta con cupo completo, permitió acompañar a los participantes y visibilizar el trabajo articulado entre las distintas áreas involucradas. Los asistentes transitan una experiencia formativa orientada al desarrollo de habilidades textiles con enfoque ambiental.
El taller forma parte de una política pública que impulsa la economía circular en el departamento, mediante la recuperación de materiales textiles descartados por industrias y comercios.
En ese sentido, la iniciativa busca reducir el impacto ambiental de estos residuos, al tiempo que genera nuevas oportunidades de aprendizaje y producción para emprendedores locales. A través de la capacitación, los participantes incorporan herramientas para diseñar y fabricar productos sustentables a partir de telas reutilizadas.
El programa CostuRed surge del trabajo conjunto entre la Dirección de Ambiente, Energía y Cambio Climático y la Dirección de Educación y Capacitación Laboral.
Esta articulación permite fortalecer el vínculo entre quienes generan residuos textiles y quienes pueden reinsertarlos en nuevos procesos productivos, promoviendo la innovación y el agregado de valor.
Además, la iniciativa acompaña el crecimiento de emprendimientos locales que apuestan por el diseño sustentable.
Con una duración de tres meses y cursado semanal, el taller propone un espacio de encuentro donde la creatividad y el compromiso ambiental se combinan con la formación en oficios.
En este marco, se promueven prácticas responsables con el entorno, en un esquema que fomenta la inclusión social y el trabajo colaborativo.
CostuRed se consolida así como un programa clave en la promoción de la economía social y sustentable, impulsando la gestión responsable de residuos textiles y acompañando a quienes buscan desarrollar proyectos productivos con identidad ambiental.
El inicio de esta nueva cohorte reafirma el compromiso del Municipio con la formación, la innovación y el cuidado del ambiente.
Para consultas sobre capacitaciones y emprendedurismo, las personas interesadas pueden comunicarse por teléfono al 4429360/61 o vía WhatsApp al 2613068525.