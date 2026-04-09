9 de abril de 2026
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Homicidio

Imputaron por homicidio al adolescente acusado de balear a la niña de 11 años en Godoy Cruz

La fiscal Florencia Díaz Peralta imputó al joven de 17 años tras ser acusado de balear a la menor en Godoy Cruz. Fue detenido luego de una serie de allanamientos.

La causa está a cargo de la fiscal Florencia Díaz Peralta, quien resolvió imputar al joven

La causa está a cargo de la fiscal Florencia Díaz Peralta, quien resolvió imputar al joven

Foto: Yemel Fil
 Por Carla Canizzaro

En horas de la tarde de este jueves, la Justicia imputó por homicidio al adolescente de 17 años acusado de atacar a una menor de 11 años en Godoy Cruz, en un caso que generó fuerte conmoción en la comunidad.

La medida fue dispuesta luego de una serie de allanamientos realizados durante la mañana en el barrio La Gloria, donde finalmente el sospechoso fue localizado y detenido por personal policial.

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La causa está a cargo de la fiscal Florencia Díaz Peralta, quien resolvió imputar al joven por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real por dos hechos en grado de tentativa.

Cómo fue la detención del menor en Godoy Cruz

Efectivos de distintas divisiones de la Policía de Mendoza realizan múltiples allanamientos en el barrio La Gloria de Godoy Cruz con el objetivo de detener a quien sería el responsable del ataque a una menor de 11 años, quien fue baleada en su casa durante un claro mensaje mafioso a su padre.

Operativo policial

Según las primeras informaciones, la justicia habría otorgado al menos 26 órdenes de allanamientos en distintos domicilios del barrio mencionado, como así también en algunas zonas aledañas, en el marco de la investigación por el hecho ocurrido el 21 de marzo pasado.

Las medidas fueron presenciadas por la propia ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, y de acuerdo a informaciones preliminares, el sujeto buscado estaría detenido, siendo este un menor de edad imputable.

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