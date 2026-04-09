9 de abril de 2026
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Accidente vial

Una mujer murió en un accidente vial en Godoy Cruz

Una mujer falleció tras un terrible accidente vial ocurrido en el oeste de Godoy Cruz en la mañana de este jueves.

Trágico accidente vial en Godoy Cruz.&nbsp;

Trágico accidente vial en Godoy Cruz. 

 Por Pablo Segura

Una joven de 21 años murió tras un terrible accidente vial ocurrido en la mañana de este jueves en el oeste de Godoy Cruz, en tanto que por estas horas los peritos intentan determinar cómo fue la mecánica del siniestro, en el cual no habría participación de otro auto.

Todo ocurrió a las 7 en la rotonda de las calles Marciano Cantero y Gorriti, en Godoy Cruz, y la víctima fatal fue una mujer -no identificada aún-, que viajaba como acompañante una moto.

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De acuerdo a las primeras pericias, la víctima viajaba en una moto que se accidentó, en principio, sin la participación de otro vehículo.

choque godoy cruz moto
En la moto viajaban dos personas, de las cuales una falleció. El accidente vial ocurrió a las 7.

En la moto viajaban dos personas, de las cuales una falleció. El accidente vial ocurrió a las 7.

En ese sentido en primera instancia se analizó la posible participación de una camioneta, pero luego los peritos descartaron esa hipótesis. Tránsito Municipal y Científica trabajan en la escena del acccidente vial.

Trágica muerte de una joven en un accidente vial en Godoy Cruz

De acuerdo a las primeras pericias, la víctima viajaba como acompañante en una moto que conducía un joven. El rodado circulaba por el corredor Marciano Cantero cuando al parecer en la rotonda, derrapó y ambos ocupantes cayeron bruscamente al asfalto.

En la caída, quien se llevó la peor parte fue la mujer, quien sufrió graves heridas, perdiendo mucha sangre en el lugar. Producto de esto, en cuestión de minutos perdió la vida.

Esto fue constatado por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, cuyos médicos constataron el desceso al llegar a la escena del siniestro.

Desde ese momento trabajó en la escena Policía Científica y ahora la justicia investiga cómo ocurrió el accidente vial.

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