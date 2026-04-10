Godoy Cruz apuesta al compostaje: charla gratuita para vecinos

El Municipio de Godoy Cruz continúa impulsando acciones de concientización ambiental con una nueva propuesta abierta a la comunidad. En esta oportunidad, se brindará una charla sobre “Compostaje en casa” , una actividad pensada para incorporar hábitos responsables en la gestión de residuos y fortalecer el cuidado del entorno.

El encuentro se realizará el jueves 16, de 10.00 a 12.00 horas , en el Polo Ambiental, ubicado en calle Güemes 520. La iniciativa se enmarca en las celebraciones del Mes de la Tierra y apunta a acercar conocimientos prácticos para fomentar la economía circular en el ámbito doméstico.

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Durante la jornada se brindarán herramientas clave para iniciar una compostera en el hogar. Entre los contenidos, se abordarán la correcta separación de residuos, los tiempos de descomposición y los beneficios del compost .

Lejos de ser solo un abono, el compost cumple un rol fundamental en la regeneración del suelo : mejora su estructura, favorece la aireación, aumenta la retención de agua y ayuda a prevenir la erosión. Además, reduce la necesidad de fertilizantes químicos, contribuyendo a disminuir la contaminación ambiental.

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La propuesta forma parte de las políticas públicas que el Municipio lleva adelante para promover una ciudad más sustentable. A través de este tipo de iniciativas, se busca generar conciencia sobre la importancia de la gestión de residuos sólidos urbanos y el rol activo que cada persona puede asumir desde su hogar.

Inscripciones abiertas con cupos limitados

Desde la organización informaron que los cupos son limitados para garantizar una mejor experiencia pedagógica. Por lo tanto, quienes deseen participar deberán inscribirse previamente a través del enlace habilitado.

Para más información o consultas, se puede escribir al correo: [email protected].