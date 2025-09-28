28 de septiembre de 2025
{}
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre

Mirá todo sobre el último sorteo del Quini 6 de este domingo 28 de septiembre: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre

 Por Luis Calizaya

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en Argentina. Conocé los resultados del sorteo 3308 de este domingo 28 de septiembre, cuál fue el pozo millonario y todo lo que debés saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Este sorteo, que se llevó adelante a las 21.15, puso en juego un pozo de $6.291.706.550, y las quinielas registraron 1.260.615 apuestas en todo el país.

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 24 de septiembre

  • Tradicional
  • La Segunda
  • Revancha
  • Siempre Sale Quini 6
  • Pozo extra
Quini 6
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

