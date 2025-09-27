Detienen a mujer acusada de múltiples robos en locales de Ciudad

Por Luis Calizaya







Una mujer fue detenida en su domicilio del barrio San Martín, en Ciudad, tras confirmarse su participación en varios robos a distintos locales comerciales. La justicia identificó a la acusada mediante cámaras de seguridad y determinó su modus operandi, que incluía sustraer desde ropa hasta un equipo de electrocardiograma.

Gracias a las cámaras de seguridad, la policía identificó a la acusada y allanó su casa en el barrio San Martín, donde fue detenida.

Durante el procedimiento, se secuestraron varios elementos vinculados a los hechos denunciados, entre ellos carteras, prendas de vestir, celulares, llaves de vehículos, documentación ajena y un equipo de electrocardiograma.

La mujer quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Capital.

