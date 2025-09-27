27 de septiembre de 2025
En el barrio San Martín

Detienen a mujer acusada de múltiples robos en locales de Ciudad

Con gran sigilo, la acusada de 28 años sustrajo desde prendas de vestir hasta llaves de vehículos. Su identidad fue confirmada gracias a las cámaras de seguridad.

Por Luis Calizaya

Una mujer fue detenida en su domicilio del barrio San Martín, en Ciudad, tras confirmarse su participación en varios robos a distintos locales comerciales. La justicia identificó a la acusada mediante cámaras de seguridad y determinó su modus operandi, que incluía sustraer desde ropa hasta un equipo de electrocardiograma.

La Unidad Investigativa de Capital llevó adelante una investigación tras múltiples denuncias por robos en comercios de Ciudad. La responsable aprovechaba que los empleados atendían a otros clientes para sustraer distintos objetos.

Gracias a las cámaras de seguridad, la policía identificó a la acusada y allanó su casa en el barrio San Martín, donde fue detenida.

Durante el procedimiento, se secuestraron varios elementos vinculados a los hechos denunciados, entre ellos carteras, prendas de vestir, celulares, llaves de vehículos, documentación ajena y un equipo de electrocardiograma.

La mujer quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Capital.

