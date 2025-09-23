Aseguran que el robo a la casa de Pampita no fue por dinero: “buscaban un documento”

El robo a Pampita en su casa de Barrio Parque mientras estaba de viaje por Europa sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. La modelo regresó al país y se encontró con su hogar violentado , una caja fuerte sustraída y varios objetos de valor desaparecidos. Las hipótesis sobre lo ocurrido se multiplican y la investigación avanza con datos reveladores.

El hecho ocurrió el viernes 19 de septiembre, cuando un grupo de al menos siete delincuentes ingresó por la parte trasera de la vivienda. Estuvieron más de seis horas dentro de la casa, donde no sólo robaron, sino que también comieron y bebieron antes de escapar . Se llevaron joyas, carteras de lujo, dinero y celulares con información personal de la modelo.

Uno de los puntos más inquietantes fue el sistema de seguridad. La alarma nunca se activó y la Policía sospecha que los ladrones habrían cortado la luz para dejarla fuera de funcionamiento. El medidor apareció roto y todo indica que la maniobra fue calculada con anticipación . Los delincuentes huyeron en tres vehículos, y uno de ellos habría mantenido la patente original, dato que ahora es clave en la investigación.

La información difundida en programas de espectáculos sugiere que los intrusos no buscaban solamente dinero. Según el periodista Alejandro Pueblas, la hipótesis principal es que el robo fue por documentación puntual y no por un botín al azar . Esta versión se refuerza con el dato de que alguien del entorno de la modelo habría facilitado información sobre qué objetos llevarse y cómo ingresar al domicilio.

Los rumores apuntan a un “entregador”. El hecho de que los ladrones actuaran con tanta precisión alimenta las sospechas de complicidad interna. La justicia mantiene la causa bajo secreto de sumario, aunque no se descartan nuevas revelaciones en los próximos días.

Pampita (1) Pampita sigue de cerca cada nuevo avance en la investigación

Pampita refuerza la seguridad de su hogar

Tras lo sucedido, la conductora tomó medidas inmediatas para proteger a su familia. Mandó a colocar vidrios blindados en los ventanales del fondo, el sector por donde los delincuentes lograron ingresar.

El episodio la afectó profundamente, sobre todo tras creer que había perdido los celulares donde están las fotos de Bianca, su pequeña hija que falleció en el 2012. Afortunadamente los celulares sustraídos fueron recuperados y con ellos las imágenes. Por ahora, Pampita prefiere el bajo perfil en redes sociales, mientras sigue de cerca cada avance de la investigación./Perfil.