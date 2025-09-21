Evangelina Anderson vivió un incómodo momento con Eros Ramazzotti en Milán

La exesposa de Martín Demichelis reaccionó rápidamente y esquivó el gesto inclinándose hacia abajo

Por Sitio Andino MuchoShow







Evangelina Anderson viajó a Milán para disfrutar de la Semana de la Moda y, en las últimas horas, compartió un almuerzo muy especial en la casa de Eros Ramazzotti. Sin embargo, la modelo argentina vivió un incómodo momento junto al cantante que quedó registrado y se volvió viral.

Acompañada por Majo Martino, Celeste Martino y Milca Gili, la panelista de Sálvese quien pueda (América) se mostró feliz de la experiencia y agradeció en sus redes: “Gracias Milca Gili por organizar tremendo almuerzo en la casa de Eros Ramazzotti”.

Embed Eros Ramazzotti y Evangelina Anderson...

Bien ahi Eva @RamazzottiEros pic.twitter.com/Awo3fUuQsS — (@DaniAmbrosino) September 20, 2025 Durante el encuentro, las invitadas se animaron a cantar “Otra como tú”, uno de los clásicos del artista, quien al principio se mostró reservado pero poco a poco fue entrando en confianza. Sin embargo, la situación se tornó incómoda cuando, en medio de la música, Ramazzotti intentó besar a Evangelina.

La exesposa de Martín Demichelis reaccionó rápidamente y esquivó el gesto inclinándose hacia abajo para evitar el contacto. Minutos después, el cantante volvió a intentarlo, lo que generó risas entre las presentes.

evangelina anderson, eros ramazzotti Evangelina Anderson vivió un incómodo momento junto a Eros Ramazzotti El momento quedó registrado en un video que Milca Gili compartió en sus historias de Instagram, donde agregó con humor: “Alguien se enamoró…”.