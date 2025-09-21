Se volvió viral

Evangelina Anderson vivió un incómodo momento con Eros Ramazzotti en Milán

Evangelina Anderson visitó la casa del cantante italiano durante la Semana de la Moda y, en medio de un almuerzo con amigas, él intentó besarla frente a todos.

La exesposa de Martín Demichelis reaccionó rápidamente y esquivó el gesto inclinándose hacia abajo

La exesposa de Martín Demichelis reaccionó rápidamente y esquivó el gesto inclinándose hacia abajo

Por Sitio Andino MuchoShow

Evangelina Anderson viajó a Milán para disfrutar de la Semana de la Moda y, en las últimas horas, compartió un almuerzo muy especial en la casa de Eros Ramazzotti. Sin embargo, la modelo argentina vivió un incómodo momento junto al cantante que quedó registrado y se volvió viral.

Acompañada por Majo Martino, Celeste Martino y Milca Gili, la panelista de Sálvese quien pueda (América) se mostró feliz de la experiencia y agradeció en sus redes: “Gracias Milca Gili por organizar tremendo almuerzo en la casa de Eros Ramazzotti”.

Lee además
Los niños que tuvo junto a Benjamín Vicuña ahora asisten a la misma escuela que en su momento eligió Wanda Nara
Asistían los hijos de Wanda Nara

Cuánto cuesta la escuela de lujo en Turquía donde la China Suárez inscribió a sus tres hijos
“Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles
Continúa en estado delicado

El emotivo mensaje de las hermanas de Thiago Medina tras el grave accidente
Embed

Durante el encuentro, las invitadas se animaron a cantar “Otra como tú”, uno de los clásicos del artista, quien al principio se mostró reservado pero poco a poco fue entrando en confianza. Sin embargo, la situación se tornó incómoda cuando, en medio de la música, Ramazzotti intentó besar a Evangelina.

La exesposa de Martín Demichelis reaccionó rápidamente y esquivó el gesto inclinándose hacia abajo para evitar el contacto. Minutos después, el cantante volvió a intentarlo, lo que generó risas entre las presentes.

evangelina anderson, eros ramazzotti
Evangelina Anderson vivió un incómodo momento junto a Eros Ramazzotti

Evangelina Anderson vivió un incómodo momento junto a Eros Ramazzotti

El momento quedó registrado en un video que Milca Gili compartió en sus historias de Instagram, donde agregó con humor: “Alguien se enamoró…”.

Temas
Seguí leyendo

Video: polémica en redes por una publicidad de Shell calificada de sexista

Guerra mediática entre La China Suárez y Benjamín Vicuña por la educación de sus hijos

Come From Away brilló en Mendoza: el público celebró uno de los mejores musicales del mundo

Un festival histórico en Guaymallén reunió a las bandas más convocantes de Mendoza

Terminó la operación de Thiago Medina: seguirá en terapia intensiva

La Voz Argentina 2025: polémica por posible filtración de los cuatro finalistas

El Team Lali pierde a un integrante: quién se despidió en el 3° Round de La Voz Argentina

Cómo sigue la salud de Thiago Medina

LO QUE SE LEE AHORA
“Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles
Continúa en estado delicado

El emotivo mensaje de las hermanas de Thiago Medina tras el grave accidente

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de septiembre

Pilar Sordo disertó en General Alvear.
Cultura y reflexión para toda la comunidad

Pilar Sordo inspiró a más de 3.000 personas en el cierre del Congreso educativo en General Alvear

Tragedia en El Nihuil: murió un pescador tras darse vuelta su kayak
CONMOCIÓN

Tragedia en El Nihuil: murió un hombre tras darse vuelta su kayak

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre

¡Inesperado! Granizo sorprende a todos durante un concierto en San Carlos
Al aire libre

¡Inesperado! Granizo sorprende a todos durante un concierto en San Carlos

Te Puede Interesar

Privacidad infantil en redes: el peligro de ser víctima de abuso sexual
advertencia

Privacidad infantil en redes: el peligro de ser víctima de abuso sexual

Por Pablo Segura
La joven madre de 29 años, fue asesinada por su marido, Damián Minati
Dolor y un pedido de Justicia

A 9 años del femicidio de Janet Zapata en Mendoza: la historia del caso y la condena a su marido

Por Carla Canizzaro
El membrillo, una fruta con presencia regional que se expande gracias a la labor de emprendedores
SABORES ARTESANALES

El membrillo, una fruta con presencia regional que se expande gracias a la labor de emprendedores

Por Soledad Maturano