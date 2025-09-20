Video: polémica en redes por una publicidad de Shell calificada de sexista

Un video publicitario grabado en una estación de servicio de Crespo, Entre Ríos, se convirtió en el centro de la polémica tras mostrar un acto calificado de macabro y sexista en redes sociales. En las escenas, una mujer es envuelta en bolsas de consorcio y arrojada dentro de un vehículo, con la intención de simular que se deshacen de ella.
La difusión del video provocó una ola de comentarios negativos que denunciaron el trasfondo violento y sexista del contenido. La empresa Shell Crespo - Erich Wagner y Cía. S.R.L. emitió un comunicado oficial pidiendo disculpas y reconociendo que el mensaje pudo interpretarse como una apología de la violencia de género.
La agencia de marketing Aixa Contenido Digital, responsable de idear y producir el video publicitario, también publicó un comunicado donde asumió la responsabilidad. “Quiero dirigirme a ustedes con total transparencia. El contenido fue ideado y producido por mí. Además, soy quien aparece en el video como protagonista y también responsable de la comunicación como Community Manager”, señalaron.
La agencia reconoció que el mensaje pudo ofender al público y generar sensibilidad ante la violencia contra las mujeres. “Como mujer, comprendo la sensibilidad que ciertos mensajes pueden generar y asumo la responsabilidad de no haberlo expresado de manera adecuada”, añadieron.
polémica - redes sociales (1)
Finalmente, aclararon que la responsabilidad del video es exclusiva de Aixa Contenido Digital y no de la estación de servicio, y cerraron su comunicado con un llamado a aprender de esta experiencia para mejorar la comunicación: “Gracias a todos por la comprensión. Esto también es un aprendizaje para seguir comunicando cada vez mejor”.