Lo protagoniza el responsable

Video: polémica en redes por una publicidad de Shell calificada de sexista

En lo que debió ser un video publicitario, desató una fuerte polémica en redes sociales y la agencia responsable se vio obligada a pedir disculpas.

Video: polémica en redes por una publicidad de Shell calificada de sexista

Video: polémica en redes por una publicidad de Shell calificada de sexista

Por Sitio Andino MuchoShow

Un video publicitario grabado en una estación de servicio de Crespo, Entre Ríos, se convirtió en el centro de la polémica tras mostrar un acto calificado de macabro y sexista en redes sociales. En las escenas, una mujer es envuelta en bolsas de consorcio y arrojada dentro de un vehículo, con la intención de simular que se deshacen de ella.

Polémica en redes y disculpas de los responsables

La difusión del video provocó una ola de comentarios negativos que denunciaron el trasfondo violento y sexista del contenido. La empresa Shell Crespo - Erich Wagner y Cía. S.R.L. emitió un comunicado oficial pidiendo disculpas y reconociendo que el mensaje pudo interpretarse como una apología de la violencia de género.

Lee además
Choque brutal en Potrerillos: dos vehículos impactaron de frente y quedaron destrozados
Solo hubo heridos

Choque frontal en Potrerillos: dos vehículos quedaron destrozados tras impactar de frente
Guerra mediática entre La China Suárez y Benjamín Vicuña por la educación de sus hijos
Polémica familiar

Guerra mediática entre La China Suárez y Benjamín Vicuña por la educación de sus hijos
polémica - redes sociales

La agencia de marketing Aixa Contenido Digital, responsable de idear y producir el video publicitario, también publicó un comunicado donde asumió la responsabilidad. “Quiero dirigirme a ustedes con total transparencia. El contenido fue ideado y producido por mí. Además, soy quien aparece en el video como protagonista y también responsable de la comunicación como Community Manager”, señalaron.

La agencia reconoció que el mensaje pudo ofender al público y generar sensibilidad ante la violencia contra las mujeres. “Como mujer, comprendo la sensibilidad que ciertos mensajes pueden generar y asumo la responsabilidad de no haberlo expresado de manera adecuada”, añadieron.

polémica - redes sociales (1)

Finalmente, aclararon que la responsabilidad del video es exclusiva de Aixa Contenido Digital y no de la estación de servicio, y cerraron su comunicado con un llamado a aprender de esta experiencia para mejorar la comunicación: “Gracias a todos por la comprensión. Esto también es un aprendizaje para seguir comunicando cada vez mejor”.

Fuente: NA.

Temas
Seguí leyendo

Come From Away brilló en Mendoza: el público celebró uno de los mejores musicales del mundo

Un festival histórico en Guaymallén reunió a las bandas más convocantes de Mendoza

Terminó la operación de Thiago Medina: seguirá en terapia intensiva

La Voz Argentina 2025: polémica por posible filtración de los cuatro finalistas

El Team Lali pierde a un integrante: quién se despidió en el 3° Round de La Voz Argentina

Cómo sigue la salud de Thiago Medina

Cuándo empieza el 3° Round de La Voz Argentina 2025 y cómo funcionará

Yanina Latorre salió con los tapones de punta y explotó contra la China Suárez

LO QUE SE LEE AHORA
un festival historico en guaymallen reunio a las bandas mas convocantes de mendoza
Primavera anticipada y cultura a cielo abierto

Un festival histórico en Guaymallén reunió a las bandas más convocantes de Mendoza

Las Más Leídas

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Alta Montaña

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta
Grave

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 25 de julio
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 20 de septiembre

Alerta por viento Zonda, el pronóstico para este sábado 20 de septiembre en Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico para este sábado 20 de septiembre en Mendoza

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario
Madrugada fatal

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Te Puede Interesar

El Servicio Penitenciario en Mendoza impulsa programas educativos y laborales para la resocialización
Ardua tarea

El otro lado de la cárcel: cómo trabaja el Servicio Penitenciario en Mendoza para lograr la resocialización

Por Carla Canizzaro
Con la presencia de Alfredo Cornejo y Petri, Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños
Corte de cinta

Con la presencia de Alfredo Cornejo y Petri, Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños

Por Sitio Andino Departamentales
Zonda, en algunos departamentos de Mendoza.
Este sábado

Bajó el Viento Zonda en el norte de la provincia y fuertes lluvias con granizo sobre el sur de Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad