Terminó la operación de Thiago Medina: seguirá en terapia intensiva

"Thiago recién salió de quirófano. Fue una cirugía sin complicaciones. Con buena reparación de la parrilla costal. Permanece en terapia intensiva. Estable!" , publicó la madre de sus hijos, Daniela Celis, en una historia en su cuenta de Instagram.

image Luego detalló que "en este momento no requiere droga para la presión". Esperamos la presión mantenemos el pedido de cadena de oración que toda la fe, luz y fuerzas llega".

Parte médico de Thiago Medina Alrededor de las 16 horas, llegó un nuevo parte médico sobre la salud del joven: “El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires”.

Y siguió: “La operación duró cuatro horas y media. Se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Se mantuvo termodinámicamente estable. No presentó intercurrencias”. Acerca de las novedades, aseguraron: “En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución. Pronostico reservado".